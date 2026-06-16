Luka Modric non ha ancora detto l'ultima parola: a 40 anni il fuoriclasse croato può rovinare i sogni mondiali dell'Inghilterra

Alla vigilia della semifinale tra Inghilterra e Croazia ai Mondiali 2018, si è notato che la squadra di Zlatko Dalic, con giocatori non più giovani, aveva già disputato due volte i tempi supplementari. Parte della stampa inglese pensava che la stanchezza potesse essere decisiva allo stadio Luzhniki.

Luka Modric non ha gradito quella versione dei fatti e, con gli altri trentenni della nazionale croata, l'ha usata come motivazione nella rimonta a Mosca.

"Abbiamo dimostrato che la realtà era diversa da come la descrivevano, soprattutto i giornalisti inglesi e gli opinionisti tv", ha dichiarato l'ex centrocampista del Tottenham a ITV subito dopo la vittoria ai supplementari per 2-1. "Leggevamo le loro parole e pensavamo: 'Oggi vedremo chi sarà stanco'. Dovrebbero essere più umili e rispettare di più gli avversari.

Stasera hanno sottovalutato la Croazia e questo è stato un errore enorme". Mercoledì a Dallas, per la rivincita dei Mondiali, difficilmente si ripeterà: Modric, a 40 anni, resta capitano della Croazia.