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Luka Modric World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Luka Modric non ha ancora detto l'ultima parola: a 40 anni il fuoriclasse croato può rovinare i sogni mondiali dell'Inghilterra

Analysis
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Inghilterra vs Croazia

Luka Modric ha 40 anni, ma il capitano della Croazia ha dimostrato nella sua prima stagione al Milan di essere ancora in forma in vista dei Mondiali.

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Alla vigilia della semifinale tra Inghilterra e Croazia ai Mondiali 2018, si è notato che la squadra di Zlatko Dalic, con giocatori non più giovani, aveva già disputato due volte i tempi supplementari. Parte della stampa inglese pensava che la stanchezza potesse essere decisiva allo stadio Luzhniki.

Luka Modric non ha gradito quella versione dei fatti e, con gli altri trentenni della nazionale croata, l'ha usata come motivazione nella rimonta a Mosca.

"Abbiamo dimostrato che la realtà era diversa da come la descrivevano, soprattutto i giornalisti inglesi e gli opinionisti tv", ha dichiarato l'ex centrocampista del Tottenham a ITV subito dopo la vittoria ai supplementari per 2-1. "Leggevamo le loro parole e pensavamo: 'Oggi vedremo chi sarà stanco'. Dovrebbero essere più umili e rispettare di più gli avversari.

Stasera hanno sottovalutato la Croazia e questo è stato un errore enorme". Mercoledì a Dallas, per la rivincita dei Mondiali, difficilmente si ripeterà: Modric, a 40 anni, resta capitano della Croazia.

  • Croatia v Italy: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Una triste fine...

    Credevamo di aver visto Modric per l'ultima volta in campo internazionale dopo l'eliminazione della Croazia nella fase a gironi di Euro 2024 per mano di un'Italia poco brillante.

    A Lipsia, in una sorta di spareggio per gli ottavi, aveva portato in vantaggio la sua squadra ribadendo in rete il rimbalzo del proprio rigore parato. Quando è andato a ritirare il premio di Miglior Giocatore della Partita, il suo volto tradiva un grande tormento: al 98’ Mattia Zaccagni aveva segnato il gol vittoria che mandava l’Italia agli ottavi e eliminava la Croazia.

    Non era il finale che Modric sognava per la sua carriera internazionale, e il rammarico di tutti dimostra quanto sia amato.

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  • FBL-EURO-2024-MATCH28-CRO-ITAAFP

    «Non andare mai in pensione!»

    Durante la conferenza stampa dopo la partita, il giornalista italiano Francesco Repice ha espresso il pensiero di tutti i presenti e degli appassionati di calcio quando ha ringraziato Luka Modric per «tutto quello che hai dimostrato, non solo stasera ma nel corso della tua carriera» e lo ha esortato a «non ritirarti mai»!

    Allora trentottenne, Modric rispose: «Vorrei giocare per sempre, ma prima o poi dovrò smettere. Per ora continuo, ma non so per quanto».

    Sorprende che non sappia ancora quando smettere, visto che continua a giocare a un livello incredibilmente alto.

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  • modric(C)Getty Images

    «Cloniamolo!»

    Arrivato al Milan l’estate scorsa dopo 13 stagioni vincenti al Real Madrid, Modric ha detto che indossare la maglia rossonera, per cui tifava da ragazzo grazie al connazionale Zvonimir Boban, non era solo un sogno realizzato. Credeva davvero di poter guidare la rinascita del club, e aveva ragione.

    Il suo arrivo ha fatto scalpore in Italia, ma molti esperti si sono chiesti quanto avesse ancora da dare. Alcuni hanno persino detto che il Milan non ne aveva davvero bisogno, visto l'ingaggio di Samuele Ricci.

    Il 24enne italiano non ha obiettato quando l’allenatore Massimiliano Allegri ha preferito Modric. «È il compagno più forte con cui abbia mai giocato», ha dichiarato Ricci, colpito dalla sua umiltà e intensità.

    Anche la stampa italiana è rimasta stupita dalla sua longevità. «Se ha davvero 40 anni», ha detto il giornalista Alberto Polverosi, «cloniamolo!»

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    «Lukita è pazzo»

    Le prestazioni dinamiche di Modric sembravano sfidare ogni spiegazione scientifica, ma la leggenda del Milan Kakà ha spiegato che il suo ex compagno di squadra al Real Madrid era semplicemente una "forza della natura" a 40 anni.

    "La sua mentalità è unica", ha detto il brasiliano alla Gazzetta dello Sport. "È umano perdere un po' di motivazione quando hai già vinto tutto, ma Lukita è pazzo: vuole ancora trasmettere il suo sapere, chiama i compagni e lotta sempre. Ha energia da vendere.

    Il suo contributo al Milan è fondamentale in campo e in allenamento, e fa bene a tutto il calcio italiano. È fantastico vederlo all’opera per entusiasmo, leadership e, ovviamente, tecnica”.

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  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONAAFP

    La dipendenza del Milan da Modric

    Come previsto, Allegri era affascinato da Modric, tanto che si parlò di nominarlo suo vice per la stagione successiva.

    Il problema era che il Milan dipendeva troppo da lui: quando il veterano si è infortunato verso la fine della stagione, la squadra di Allegri ha ceduto.

    Il 26 aprile, in Milan-Juventus 0-0, Modric si ruppe lo zigomo e saltò le ultime quattro gare: tre sconfitte che fecero scivolare i rossoneri dal terzo al quinto posto, fuori dalla Champions.

  • modric Getty Images

    Un Modric motivato

    Non è ancora chiaro se Modric resterà al Milan per un'altra stagione, soprattutto ora che Allegri è stato esonerato per non essere riuscito a portare la squadra tra le prime quattro. Modric ha elogiato con grande entusiasmo il club e la città, ma secondo alcune indiscrezioni il Real Madrid vorrebbe riportarlo al Bernabéu in qualche ruolo, qualora decidesse di appendere definitivamente le scarpe al chiodo quest'estate.

    Per ora Modric resta vago sul futuro, ma si dà per scontato che questo sarà il suo ultimo grande torneo con la Croazia. Non è ideale che debba giocare i Mondiali con una maschera protettiva, soprattutto in condizioni probabilmente difficili.

    Modric però ha sempre dimostrato il contrario. Come ha detto di recente: "Non mi è mai importato di ciò che dicevano gli altri, mi ha solo motivato ancora di più".

    Chi dunque lo darebbe per finito a 40 anni, con la maschera? Certamente non i media inglesi: ci sono già cascati.

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