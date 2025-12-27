Luka Modric, Florian Thauvin, Marcus Rashford, Luis Diaz e i 10 migliori acquisti della stagione europea 2025-26

Siamo già più o meno a metà della stagione calcistica 2025-26. Mentre molti dei principali campionati europei si fermano per la pausa invernale, è tempo di fare il punto della situazione e riflettere sui primi quattro mesi. Ed è anche il momento opportuno per valutare quei giocatori che hanno completato i trasferimenti in tutto il continente durante l'estate, ora che hanno alle spalle un numero sufficiente di partite.

I club della Premier League hanno ancora una volta sbaragliato il resto d'Europa con le loro spese sborsando complessivamente 3 miliardi di sterline (4 miliardi di dollari) per i nuovi acquisti e polverizzando il precedente record di 2,36 miliardi di sterline (3,16 miliardi di dollari) stabilito nel 2023. Il Liverpool, campione d'Inghilterra, ha dominato i titoli dei giornali, realizzando i tre acquisti più costosi dell'intera finestra di mercato con Hugo Ekitike, Florian Wirtz e Alexander Isak.

Tuttavia, nelle prime fasi della nuova stagione abbiamo visto ancora una volta che non è sempre necessario spendere cifre astronomiche perché un acquisto dia i suoi frutti, dato che le possibilità di successo di un trasferimento sono notoriamente scarse. Anzi, a volte non è necessario spendere nemmeno un centesimo.

Ma in tutto il continente, chi sono i giocatori che hanno avuto l'impatto più grande e inaspettato col nuovo club? Di seguito, GOAL mette in ordine i 10 migliori acquisti della stagione europea fino a questo momento.