Best European signings 2025-26 GFX 16:9Getty/GOAL
Krishan Davis

Luka Modric, Florian Thauvin, Marcus Rashford, Luis Diaz e i 10 migliori acquisti della stagione europea 2025-26

Da Marcus Rashford a Luka Modric e Luis Diaz, GOAL mette in ordine i 10 trasferimenti di maggior successo della stagione europea prima del mercato invernale. Ci sono anche due ex Serie A.

Siamo già più o meno a metà della stagione calcistica 2025-26. Mentre molti dei principali campionati europei si fermano per la pausa invernale, è tempo di fare il punto della situazione e riflettere sui primi quattro mesi. Ed è anche il momento opportuno per valutare quei giocatori che hanno completato i trasferimenti in tutto il continente durante l'estate, ora che hanno alle spalle un numero sufficiente di partite.

 I club della Premier League hanno ancora una volta sbaragliato il resto d'Europa con le loro spese sborsando complessivamente 3 miliardi di sterline (4 miliardi di dollari) per i nuovi acquisti e polverizzando il precedente record di 2,36 miliardi di sterline (3,16 miliardi di dollari) stabilito nel 2023. Il Liverpool, campione d'Inghilterra, ha dominato i titoli dei giornali, realizzando i tre acquisti più costosi dell'intera finestra di mercato con Hugo Ekitike, Florian Wirtz e Alexander Isak.

Tuttavia, nelle prime fasi della nuova stagione abbiamo visto ancora una volta che non è sempre necessario spendere cifre astronomiche perché un acquisto dia i suoi frutti, dato che le possibilità di successo di un trasferimento sono notoriamente scarse. Anzi, a volte non è necessario spendere nemmeno un centesimo.

Ma in tutto il continente, chi sono i giocatori che hanno avuto l'impatto più grande e inaspettato col nuovo club? Di seguito, GOAL mette in ordine i 10 migliori acquisti della stagione europea fino a questo momento.

  • Everton v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10MALICH THIAW (Newcastle - 40 milioni di euro)

    Molti tifosi rivali ed esperti hanno accusato il Newcastle di disperazione di fine calciomercato quando, a metà agosto, ha finalmente messo a segno il secondo acquisto di un'estate altamente frustrante, con l'arrivo del difensore centrale Thiaw dal Milan. A distanza di quattro mesi, però, sembra trattarsi di un'operazione molto astuta.

    Il tedesco si è ambientato perfettamente in Premier League, diventando rapidamente un punto fermo della difesa insieme a Fabian Schar, Sven Botman e Dan Burn, e venendo persino elogiato come uno dei migliori difensori centrali del campionato. Infatti, i Magpies hanno avuto la terza miglior difesa della massima serie inglese nelle prime 17 partite, in base al totale dei goal subiti previsti (18,8).

    Mentre si pensava che sarebbe rimasto in panchina, Thiaw è diventato un giocatore chiave, dominando nei contrasti aerei, dimostrando la sua abilità nel gioco e segnando anche una doppietta contro l'Everton alla fine di novembre.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    9MARCUS RASHFORD (Barcellona - prestito)

    Era difficile sopravvalutare l'importanza del prestito di Marcus Rashford al Barcellona quando il giocatore del Manchester United, piuttosto a sorpresa, si è trasferito in Catalogna durante l'estate. C'era un motivo valido per sostenere che il 27enne fosse alla sua ultima occasione per una carriera ai massimi livelli. Fortunatamente, però, è un'opportunità che ha colto al volo.

    Nonostante la forte concorrenza per un posto nell'attacco che vede protagonisti anche il vice capitano Raphinha, l'intramontabile Robert Lewandowski e il giovane prodigio Lamine Yamal, Rashford ha approfittato dell'infortunio di inizio stagione del primo per diventare una figura chiave. Giocando più come un'ala pura, ha collezionato sette goal e 11 assist in 24 partite in tutte le competizioni, con l'allenatore Hansi Flick che ha definito la sua mentalità "perfetta".

  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    8JOAN GARCIA (Barcellona - 25 milioni di euro)

    Finora, il Barcellona ha avuto ragione nella sua controversa decisione di relegare brutalmente il numero uno di lunga data Marc-Andre ter Stegen al ruolo di terzo e di scatenare una faida con il capitano della squadra durante l'estate, grazie alla forma del nuovo portiere, Joan Garcia.

    Il 24enne ha brillato finora, producendo una serie di ottimi interventi che hanno aiutato i Blaugrana a salire in cima alla Liga, tra cui una ottima prova contro il Rayo Vallecano e una prestazione eccezionale contro il Villarreal nell'ultima partita del 2025. Vanta un'impressionante percentuale di parate del 79% e le sei partite senza subire goal su dodici in campionato parlano da sole. Ter Stegen si è ora ripreso da un lungo infortunio alla schiena, ma Flick ha confermato che Garcia è ancora il suo numero uno.

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7MARTIN ZUBIMENDI (Arsenal - 69 milioni di euro)

    La stagione d'esordio di Martin Zubimendi all'Arsenal non sarà necessariamente ricordata per le statistiche individuali, ma il calciatore della nazionale spagnola ha avuto un effetto trasformativo sui giocatori che lo circondano, in particolare su Declan Rice. Il ventiseienne ha sapientemente guidato il centrocampo dei Gunners, apportando la sua preziosa combinazione di abilità nel gioco e grinta nei contrasti, che ha permesso all'inglese, precedentemente etichettato come centrocampista difensivo, di eccellere in un ruolo più completo.

    Rice ha già confessato quanto gli piaccia giocare accanto a Zubimendi e, mentre si adatta alle esigenze del calcio inglese, sembra che stiamo assistendo all'inizio di una partnership di centrocampo senza precedenti nella Premier League, con la squadra di Mikel Arteta sulla buona strada per conquistare il titolo.

  • Jonathan Tah FC Bayern 2025Getty

    6JONATHAN TAH (Bayern Monaco - svincolato)

    Già pilastro della Bundesliga, non c'è mai stato alcun dubbio che Jonathan Tah si sarebbe inserito perfettamente nella difesa del Bayern Monaco dopo aver firmato con il club bavarese alla scadenza del suo contratto con il Bayer Leverkusen a giugno, dove era capitano. Formando una solida coppia con Dayot Upamecano, tornato al suo meglio, il nazionale tedesco ha portato una nuova stabilità alla difesa del Bayern con la sua abilità nel gioco e il suo dominio aereo. Ha anche segnato un paio di goal importanti.

    È stato fondamentale nella vittoria in Champions League contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain, quando il Bayern era ridotto in 10 uomini, effettuando 11 respinte, tre intercetti, due contrasti, un blocco e tre recuperi. La parte migliore per la società? Non è costato neppure un centesimo.

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5GRANIT XHAKA (Sunderland - 19,5milioni di euro)

    Pochi avrebbero potuto prevedere quale direzione avrebbe preso la carriera di Granit Xhaka quando il controverso centrocampista lasciò l'Arsenal nel 2023, e la sua incredibile forma al Sunderland è stata sorprendente quasi quanto la sua vittoria del titolo in Bundesliga con il Bayer Leverkusen nel 2023-24 da imbattuti. Considerato un vero colpo di mercato in estate, il fuoriclasse svizzero è stato un leader in campo per i Black Cats, indossando la fascia di capitano in questa stagione e incarnando la tenacia e lo spirito che sono stati la colonna portante del successo del club all'inizio della stagione sotto la guida di Regis Le Bris.

    L'influenza di Xhaka sulla sua squadra è evidente: è in testa alla classifica per assist, occasioni create, tocchi, passaggi riusciti, duelli vinti, possesso palla e distanza percorsa, il tutto all'età di 33 anni. Se il Sunderland riuscirà a mantenere la posizione e a conquistare un piazzamento nella metà alta della classifica o forse anche un posto nelle competizioni europee, sarà in gran parte merito suo.

  • AC Milan v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    4LUKA MODRIC (Milan - gratuito)

    Era chiaro che Luka Modric sarebbe stato perfetto per il calcio italiano, anche alla veneranda età di 40 anni. È stato il Milan a trarne vantaggio quando l'icona croata è diventata free agent in estate, al termine della sua brillante carriera di 13 anni con il Real Madrid, che ha segnato un'epoca, e da allora è sempre stato presente nella rosa dei rossoneri.

    Modric ha attinto a tutta la sua esperienza e alla sua classe illimitata per giocare un ruolo chiave nell'inizio di stagione del Milan, dopo un modesto ottavo posto in Serie A nella scorsa stagione. Ha giocato da titolare in tutte le partite di campionato finora nel 2025-26 e ha giocato tutti i 90 minuti in 13 delle 15 partite, dimostrando un'energia incredibile alla sua età per giocare ancora ai massimi livelli. 

  • Thauvin LensGetty

    3FLORIAN THAUVIN (Lens - 8 milioni di euro)

    Ricordate Florian Thauvin? Ebbene, all'età di 32 anni, è stato il migliore acquisto della Ligue 1 in questa stagione. Dopo alcuni anni da nomade che lo hanno portato in Messico e in Italia, l'ex stella del Newcastle e del Marsiglia è tornato in patria in estate per unirsi al Lens. Di ritorno in Ligue 1, il calciatore della nazionale francese si sta rivelando fondamentale nella sorprendente corsa al titolo dei Les Sang et Or, che a Natale erano in testa alla classifica davanti al Paris Saint-Germain e alle sue infinite ricchezze.

    Rinato, Thauvin è stato il creatore principale del Lens, aggiudicandosi già due premi come giocatore del mese in questa stagione e contribuendo a sette goal in 16 partite finora. È stato persino richiamato nella squadra francese di Didier Deschamps dopo sei anni di assenza.

  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    2YANN DIOMANDE (Lipsia - 20 milioni di euro)

    Yann Diomande è stata una rivelazione per il Lipsia in questa stagione, e l'acquisto del giovane ivoriano sembra essere stata una mossa astuta da parte del Red Bull Group; il diciannovenne è costato solo 20 milioni di euro (17,5 milioni di sterline/23,5 milioni di dollari) quando è arrivato dal Leganes in estate, e il club della Bundesliga sembra già pronto a realizzare un notevole profitto sul proprio investimento.

    La decisione dell'allenatore Ole Werner di spostare Diomande dalla fascia sinistra a quella destra in ottobre si è rivelata vincente, consentendogli di mettere a segno ben 10 goal nelle ultime nove partite prima di partecipare alla Coppa d'Africa, tra cui una tripletta nel secondo tempo contro l'Eintracht Francoforte. Dribblatore veloce e brillante, con un occhio chiaramente attento alla porta, è già stato indicato come obiettivo di alcuni dei principali club europei, ma il Lipsia non avrà fretta di lasciarlo andare.

  • Luis DiazGetty Images

    1LUIS DIAZ (Bayern Monaco - 75 milioni di euro)

    Caspita, quanto deve pentirsi il Liverpool di aver lasciato andare Luis Diaz in estate (una decisione motivata in gran parte dalle sue richieste salariali), anche se il compenso ottenuto ha aiutato la squadra a rafforzarsi in altri settori. Detto questo, da quando ha lasciato Anfield per l'Allianz Arena, Diaz ha surclassato i nuovi acquisti dei Reds Alexander Isak e Florian Wirtz, iniziando alla grande la sua avventura al Bayern Monaco.

    Diaz è in forma smagliante in Germania, dove sta sicuramente beneficiando delle difese meno rigide della Bundesliga e degli spazi che può sfruttare. Essendo un'ala veloce e diretta, è proprio così che dà il meglio di sé. Il colombiano ha contribuito a 14 goal in altrettante partite di campionato, di cui cinque in tre partite, dando il via alla sua carriera nel nuovo ambiente.

    Il Bayern sembra destinato a vincere il titolo ed è sicuramente tra i favoriti anche per la Champions League. Se Diaz continuerà su questa strada e conquisterà qualche trofeo, entrerà nella rosa dei candidati al Pallone d'Oro.

