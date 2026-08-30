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Luiz Henrique è l'ultimo colpo della Roma: prestito con diritto di riscatto, affare da 35 milioni di euro per l'ala chiesta da Gasperini

Calciomercato
Roma
L. Henrique

L'ala dello Zenit e della Nazionale brasiliana è il giocatore scelto dalla Roma per chiudere in bellezza la sessione di mercato: accordo vicino tra le parti, sorpasso su Leweling dello Stoccarda.

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La Roma si appresta a chiudere la sessione di mercato con un ultimo, grande colpo: i giallorossi hanno accelerato in queste ore per Luiz Henrique, ala brasiliana dello Zenit San Pietroburgo, individuato come obiettivo primario da qui alla chiusura della campagna trasferimenti, prevista per martedi alle ore 20:00.


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  • L'OFFERTA DELLA ROMA

    La Roma, che stava valutando diversi profili per accontentare Gasperini, che ha chiesto un ulteriore innesto offensivo, ha deciso di puntare con decisione sul brasiliano, convocato da Ancelotti ai Mondiali 2026.

    I giallorossi hanno presentato nel pomeriggio di domenica una proposta di prestito oneroso, da 5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni, cifre che di fatto si sposano con le richieste dello Zenit San Pietroburgo. Ed è per questo che la chiusura del cerchio sembra ormai vicina dopo lo sprint di Tony D'Amico in queste ore.

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  • PERCHÉ LA ROMA HA SCELTO LUIZ HENRIQUE

    Classe 2001, da gennaio 2025 in Russia dopo le esperienze con Botafogo, Betis Siviglia e Fluminenese, Luiz Henrique è un profilo di primissimo livello: stabilmente nel giro della Nazionale brasiliana nell'ultimo biennio, si è fatto apprezzare in carriera anche per la sua duttilità. Il suo ruolo naturale è quello di ala destra ma è stato schierato anche sulla corsia opposta e in attacco.

    Un'alternativa di spessore per Gasperini, che potrebbe schierarlo nei due dietro Malen ma anche adoperarlo più largo, per sfruttare le sue grandi doti atletiche.

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  • LEWELING SULLO SFONDO

    Perde quota la pista che porta a Jamie Leweling, esterno dello Stoccarda, per il quale il club tedesco chiede non meno di 40 milioni di euro. Difficile che, dopo l'accelerata su Luiz Henrique, si possa arrivare a completare un doppio colpo nel finale, ma la Roma non ha ancora mollato la presa sul tedesco.

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