Luiz Henrique è l'ultimo colpo della Roma: prestito con diritto di riscatto, affare da 35 milioni di euro per l'ala chiesta da Gasperini

Classe 2001, da gennaio 2025 in Russia dopo le esperienze con Botafogo, Betis Siviglia e Fluminenese, Luiz Henrique è un profilo di primissimo livello: stabilmente nel giro della Nazionale brasiliana nell'ultimo biennio, si è fatto apprezzare in carriera anche per la sua duttilità. Il suo ruolo naturale è quello di ala destra ma è stato schierato anche sulla corsia opposta e in attacco.

Un'alternativa di spessore per Gasperini, che potrebbe schierarlo nei due dietro Malen ma anche adoperarlo più largo, per sfruttare le sue grandi doti atletiche.