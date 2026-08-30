Luiz Henrique è l'ultimo colpo della Roma: prestito con diritto di riscatto, affare da 35 milioni di euro per l'ala chiesta da Gasperini

La Roma si appresta a chiudere la sessione di mercato con un ultimo, grande colpo: i giallorossi hanno accelerato in queste ore per Luiz Henrique, ala brasiliana dello Zenit San Pietroburgo, individuato come obiettivo primario da qui alla chiusura della campagna trasferimenti, prevista per martedi alle ore 20:00.
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