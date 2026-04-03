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Luis Henrique InterGetty
Vittorio Rotondaro

Luis Henrique promuove il primo anno di Inter: "Italia meglio della Francia, voglio conquistare la nazionale brasiliana"

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L. Henrique

L'esterno brasiliano si dice soddisfatto del primo anno italiano: "Oggi mi sento molto più a mio agio. Ambientarsi è stato semplice".

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Arrivato come alternativa a Dumfries, Luis Henrique ha dovuto accelerare il processo di ambientamento: il grave infortunio dell'olandese ha obbligato Chivu a puntare con continuità sull'ex Marsiglia, spesso oggetto di critiche per lo scarso apporto offerto alla fase offensiva dell'Inter.

A gennaio è stato vicino all'addio in virtù della succulenta offerta provenuta dal Bournemouth, alla fine rifiutata dal club nerazzurro che non è riuscito a trovare un'opzione aggiuntiva sulla fascia destra (sfumati i ritorni di Joao Cancelo e Perisic).

Alla fine Luis Henrique è rimasto a Milano, felice di come si sia evoluto l'adattamento a una nuova realtà calcistica: intervistato dal magazine brasiliano 'Placar', il classe 2001 ha esposto i suoi obiettivi a breve e a lungo termine.

  • IL TRASFERIMENTO IN FRANCIA

    "Avrei voluto davvero restare al Botafogo, ero molto triste durante i primi giorni in Francia: se però oggi ripenso a quel periodo, lo faccio con gratitudine. Se fossi rimasto, ora forse non sarei all'Inter".

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  • L'ADATTAMENTO AL CALCIO ITALIANO

    "All'inizio è stato difficile, ora mi sento più a mio agio e sto migliorando. Ero preoccupato per il lavoro difensivo, dato che ero un attaccante che non dava supporto in copertura. Adesso è un qualcosa su cui lavoro ogni giorno".

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  • "ITALIA MEGLIO DELLA FRANCIA"

    "Il primo anno è andato come previsto, è sempre una fase di adattamento. Credo di essermi trovato bene con gli altri giocatori, mi hanno accolto positivamente. In squadra c'era già un brasiliano come Carlos Augusto, mi ha aiutato tanto. Anche fuori dal campo è stato semplice. L'Italia mi è piaciuta più della Francia, è stato facile adattarmi al cibo e alla gente più calorosa".

  • IL SOGNO BRASILE

    "La nazionale è un sogno. Sono in un club che mi dà visibilità, quindi dipende molto dalle mie prestazioni. Essere convocato per questi Mondiali è difficile, ma già penso al prossimo ciclo e voglio essere pronto. Rappresentare il Brasile è una grande responsabilità".

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