Luis Henrique promuove il primo anno di Inter: "Italia meglio della Francia, voglio conquistare la nazionale brasiliana"

Arrivato come alternativa a Dumfries, Luis Henrique ha dovuto accelerare il processo di ambientamento: il grave infortunio dell'olandese ha obbligato Chivu a puntare con continuità sull'ex Marsiglia, spesso oggetto di critiche per lo scarso apporto offerto alla fase offensiva dell'Inter.
A gennaio è stato vicino all'addio in virtù della succulenta offerta provenuta dal Bournemouth, alla fine rifiutata dal club nerazzurro che non è riuscito a trovare un'opzione aggiuntiva sulla fascia destra (sfumati i ritorni di Joao Cancelo e Perisic).
Alla fine Luis Henrique è rimasto a Milano, felice di come si sia evoluto l'adattamento a una nuova realtà calcistica: intervistato dal magazine brasiliano 'Placar', il classe 2001 ha esposto i suoi obiettivi a breve e a lungo termine.