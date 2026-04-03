Luis Henrique promuove il primo anno di Inter: "Italia meglio della Francia, voglio conquistare la nazionale brasiliana"

"Il primo anno è andato come previsto, è sempre una fase di adattamento. Credo di essermi trovato bene con gli altri giocatori, mi hanno accolto positivamente. In squadra c'era già un brasiliano come Carlos Augusto, mi ha aiutato tanto. Anche fuori dal campo è stato semplice. L'Italia mi è piaciuta più della Francia, è stato facile adattarmi al cibo e alla gente più calorosa".