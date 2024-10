Luis Enrique ricorda la figlia Xana morta a 9 anni: "Sono fortunato, è con noi"

L'allenatore del PSG parla della scomparsa della figlia, avvenuta nel 2019, in maniera toccante: ha trasformato il dolore in gratitudine.

Tra i più vincenti della storia del calcio. Luis Enrique senza dubbio uno degli allenatori più rispettati e ammirati al mondo, non solo per la sua storia sportiva ma anche per la sua umanità.

L’ex tecnico della Roma ha vissuto un evento drammatico che nel 2019 ha scosso la sua vita: sua figlia Xana è scomparsa a soli 9 anni a causa di un osteosarcoma, una forma rara di tumore osseo.

In una recente mini-serie intitolata ‘No tenéis ni **** idea’, trasmessa su Movistar+, Luis Enrique ha condiviso dettagli inediti non solo sulla sua carriera e sulla sua vita personale, ma soprattutto sul profondo legame che lo univa alla sua piccola Xana.

Il terzo episodio, intitolato proprio “Xana”, è un tributo struggente alla figlia scomparsa, con cui il tecnico spagnolo ha voluto raccontare la sua esperienza.