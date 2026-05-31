Da un punto di vista neutrale, il goal iniziale dell’Arsenal ha reso la finale più noiosa che spettacolare, trasformandola in un’esercitazione di “attacco contro difesa”. Il PSG ha provato con pazienza a superare la retroguardia più preparata d’Europa.
Come ha ammesso Rice dopo la partita, l’Arsenal non voleva affrontarli a viso aperto: “Se fossimo scesi in campo e avessimo giocato in quel modo… È proprio quello che vogliono. È così che segnano cinque o sei gol agli avversari”.
Per carità, l’Arsenal avrebbe comunque giocato un calcio anti-estetico, qualunque fosse l’avversario. È il loro stile, e per questo le loro partite si sopportano più che godersele. Non è quindi sorprendente vederli fare di tutto per frustrare il PSG, compreso Raya che ha richiesto cure nel recupero prima di rialzarsi come nulla fosse.
Eppure non ci sono scuse per l’approccio dell’Arsenal: la squadra più forte d’Europa, costruita con un investimento di oltre 1 miliardo di sterline, ha chiuso la finale con meno possesso palla rispetto al match del 2006, quando giocò in 10, e un solo tiro in porta, quello del gol.
Dal 6’ in poi hanno giocato come una squadra di categoria inferiore in cerca di un'impresa, e sarebbe stato un assurdo se avessero vinto. Il momento simbolo è stato il calcio d'angolo finale del primo tempo, quando hanno perso secondi preziosi invece di battere e cercare il raddoppio.
Naturalmente c’è compassione per l’Arsenal, sconfitto ai rigori dopo un torneo imbattuto, e va bene così. Ma noi puristi possiamo essere sollevati che il trofeo sia andato alla squadra che ha voluto giocare a calcio, non a quella che ha cercato di soffocarne la vita e la gioia.