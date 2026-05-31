La finale si è decisa ai rigori, quindi è azzardato dire che il centrocampo del PSG abbia vinto la partita. Tuttavia, l’Arsenal ha perso soprattutto perché il suo centrocampo, in vantaggio 1-0, ha subito perso il possesso palla.

Impossibile criticare Declan Rice, Myles Lewis-Skelly o Martin Odegaard per l’impegno: Rice ha corso senza sosta, Lewis-Skelly ha gestito bene l’occasione e ha effettuato un blocco decisivo su Kvaratskhelia.

In fase di possesso, però, entrambi sono apparsi in difficoltà: Lewis-Kelly ha completato solo 12 passaggi in 90 minuti, e il portiere David Raya (28) ha perso il pallone più volte di Rice (15).

Non ha aiutato Odegaard, ancora una volta evanescente contro un grande avversario: in pratica un tre contro due a centrocampo. Martin Zubimendi, stremato da mesi, è rimasto in panchina, e ora Arteta dovrà scelte importanti in estate.

Si è giustamente elogiata la profondità della rosa dei Gunners, fondamentale per prevalere nella guerra di logoramento della Premier. Ma a Budapest, con un possesso palla del 24,7% (il più basso di sempre in una finale di Champions), è evidente che serve maggiore qualità a centrocampo per conquistare anche l’Europa.