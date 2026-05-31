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PSG Arsenal W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Luis Enrique e il PSG entrano nella hall of fame delle leggende della Champions League, sconfitto l'anti-calcio di Mikel Arteta

Winners & losers
Champions League
Paris Saint-Germain
Arsenal
Luis Enrique
M. Arteta
Gabriel
O. Dembele
D. Rice
Storie
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Vitinha
K. Kvaratskhelia

Il Paris Saint-Germain ha trionfato ancora! Un tempo deriso come il più grande “bottler” della Champions, il club ha mostrato coraggio: ha battuto l’Arsenal 4-3 ai rigori dopo l’1-1 a Budapest e sabato ha meritato il titolo europeo. A differenza della goleada sull’Inter dell’anno scorso, il PSG ha dovuto dare il massimo contro i Gunners, che, come previsto, sono stati un osso duro dopo il vantaggio iniziale di Kai Havertz, arrivato grazie a un rimbalzo fortunato.

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Per lungo tempo la difesa dell’Arsenal, guidata da Gabriel Magalhães, ha contenuto l’attacco del Barcellona.

Nella ripresa Khvicha Kvaratskhelia si è acceso: al 65' è stato atterrato in area da Cristhian Mosquera e Ousmane Dembélé ha trasformato il rigore per il pareggio.

Il PSG avrebbe potuto evitare i supplementari: Kvaratskhelia ha colpito un palo con una deviazione di Lewis-Skelly, e Barcola, lanciato a tu per tu, ha concluso alto negli ultimi secondi.

Nonostante alcuni cambi forzati nei supplementari, il PSG ha mostrato grande solidità e ha vinto ai rigori.

GOAL passa in rassegna vincitori e vinti di un match teso alla Puskas Arena...

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    LA LEGGENDA LUIS ENRIQUE

    Durante l'analisi post-partita di TNT Sports, l'ex capitano del Liverpool Steven Gerrard ha ammesso di non trovare più superlativi per descrivere Luis Enrique, e noi lo capiamo.

    L’ex tecnico del Barcellona è anche una delle figure più simpatiche del calcio: umile e appassionato, fa sempre sorridere nelle interviste per il modo ispirante in cui parla di calcio e di vita.

    Non sorprende quindi che i suoi giocatori diano sempre il massimo per lui: un risultato incredibile in un club spesso accusato di puntare solo all'estetica.

    Dopo aver alzato la sua terza Coppa dei Campioni (solo Carlo Ancelotti ne ha vinte di più), Luis Enrique ha respinto l'idea di essere una “leggenda”, ma onestamente non troviamo termine migliore per descrivere quell’uomo.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    L'ERRORE DI GABRIEL

    Quando Gabriel ha calciato la palla sopra la traversa regalando il trofeo al PSG, tutti i compagni sono corsi verso la propria metà campo per festeggiare con il portiere Matvey Safonov davanti ai tifosi. Tutti tranne uno.

    Marquinhos si è subito avvicinato al connazionale brasiliano e l’ha abbracciato. Gabriel meritava quel sostegno: nei 120 minuti era stato fantastico e, senza le sue parate, il PSG non sarebbe nemmeno arrivato ai rigori.

    Se l’Arsenal avesse vinto ai rigori, probabilmente sarebbe stato eletto miglior giocatore della partita. Poco importa ora: è il suo momento “alla John Terry” e ci vorrà tempo per superarlo.

    Marquinhos, che ha già vissuto una finale di Champions persa, gli avrà sicuramente ricordato di rialzarsi: ora ne ha vinte due. I campioni veri reagiscono alle sconfitte più dure, e Gabriel ha la forza per farlo.


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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    LA DINASTIA DEL PSG

    Quando il PSG ha sconvolto il mondo battendo l’Inter nella finale più a senso unico della storia della Coppa dei Campioni, abbiamo ironizzato sul fatto che il secondo titolo sarebbe arrivato molto prima del primo. Si pensava che una squadra giovane ed entusiasmante potesse solo migliorare con l’esperienza – e così è stato.

    Il PSG matura ed evolve, imparando a vincere in modi diversi. A Budapest l’attacco non ha brillato, ma la squadra ha comunque portato a casa il risultato: segno dei campioni.

    Ormai lo status del PSG tra le migliori squadre della storia del calcio è fuori discussione: è la prima dopo il Real Madrid di dieci anni fa a difendere il titolo di Champions e solo la terza a vincere campionato e Coppa dei Campioni per due stagioni di fila.

    E potrebbe non essere finita: contro l’Arsenal l’età media era di 24 anni, la terza più bassa della storia della competizione. Ancora più importante, nonostante le voci su un suo passaggio in Premier, Luis Enrique pensa già a rinforzare la rosa in questa finestra di mercato: un incubo per chi vuole scalzare il PSG dal trono.

    Sabato i parigini sono entrati nel pantheon del calcio; ora possono conquistarlo.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    IL CENTROCAMPO DELL'ARSENAL HA DELUSO

    La finale si è decisa ai rigori, quindi è azzardato dire che il centrocampo del PSG abbia vinto la partita. Tuttavia, l’Arsenal ha perso soprattutto perché il suo centrocampo, in vantaggio 1-0, ha subito perso il possesso palla.

    Impossibile criticare Declan Rice, Myles Lewis-Skelly o Martin Odegaard per l’impegno: Rice ha corso senza sosta, Lewis-Skelly ha gestito bene l’occasione e ha effettuato un blocco decisivo su Kvaratskhelia.

    In fase di possesso, però, entrambi sono apparsi in difficoltà: Lewis-Kelly ha completato solo 12 passaggi in 90 minuti, e il portiere David Raya (28) ha perso il pallone più volte di Rice (15).

    Non ha aiutato Odegaard, ancora una volta evanescente contro un grande avversario: in pratica un tre contro due a centrocampo. Martin Zubimendi, stremato da mesi, è rimasto in panchina, e ora Arteta dovrà scelte importanti in estate.

    Si è giustamente elogiata la profondità della rosa dei Gunners, fondamentale per prevalere nella guerra di logoramento della Premier. Ma a Budapest, con un possesso palla del 24,7% (il più basso di sempre in una finale di Champions), è evidente che serve maggiore qualità a centrocampo per conquistare anche l’Europa.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    LA GRANDE OCCASIONE DI KANE

    La Champions League è spesso decisiva per il Pallone d’Oro, ma quest’anno potrebbe non esserlo. Rice non ha aiutato la sua causa. Kvaratskhelia è stato il migliore del torneo e ha conquistato il rigore che ha permesso al PSG di pareggiare, ma alla Puskas Arena non era al meglio, forse per un taglio alla gamba.

    Dembélé ha trasformato il rigore con sicurezza, ma non appariva ancora al meglio per il recente problema al tendine.

    Il titolo di Miglior Giocatore della Partita assegnato a Vitinha può aiutare la sua candidatura, ma la vera svolta arriverà ai Mondiali. Per Kvaratskhelia, out dalla Coppa America, è un guaio; per Dembélé, Vitinha, Rice e gli altri candidati non finalisti – da Yamal a Díaz, da Olise a Kane – è un’occasione.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    L'ANTI-CALCIO DI ARTETA

    Da un punto di vista neutrale, il goal iniziale dell’Arsenal ha reso la finale più noiosa che spettacolare, trasformandola in un’esercitazione di “attacco contro difesa”. Il PSG ha provato con pazienza a superare la retroguardia più preparata d’Europa.

    Come ha ammesso Rice dopo la partita, l’Arsenal non voleva affrontarli a viso aperto: “Se fossimo scesi in campo e avessimo giocato in quel modo… È proprio quello che vogliono. È così che segnano cinque o sei gol agli avversari”.

    Per carità, l’Arsenal avrebbe comunque giocato un calcio anti-estetico, qualunque fosse l’avversario. È il loro stile, e per questo le loro partite si sopportano più che godersele. Non è quindi sorprendente vederli fare di tutto per frustrare il PSG, compreso Raya che ha richiesto cure nel recupero prima di rialzarsi come nulla fosse.

    Eppure non ci sono scuse per l’approccio dell’Arsenal: la squadra più forte d’Europa, costruita con un investimento di oltre 1 miliardo di sterline, ha chiuso la finale con meno possesso palla rispetto al match del 2006, quando giocò in 10, e un solo tiro in porta, quello del gol.

    Dal 6’ in poi hanno giocato come una squadra di categoria inferiore in cerca di un'impresa, e sarebbe stato un assurdo se avessero vinto. Il momento simbolo è stato il calcio d'angolo finale del primo tempo, quando hanno perso secondi preziosi invece di battere e cercare il raddoppio.

    Naturalmente c’è compassione per l’Arsenal, sconfitto ai rigori dopo un torneo imbattuto, e va bene così. Ma noi puristi possiamo essere sollevati che il trofeo sia andato alla squadra che ha voluto giocare a calcio, non a quella che ha cercato di soffocarne la vita e la gioia.

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