Antonio Conte, Claudio Ranieri e Vincenzo Italiano tra i 10 migliori allenatori d'Europa in questa stagione

La stagione sta per andare in archivio: quali sono gli allenatori che hanno ottenuto i risultati migliori in base alle risorse a disposizione?

Liverpool, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain hanno vinto i cinque principali campionati europei. Arne Slot, Hansi Flick, Antonio Conte, Vincent Kompany e Luis Enrique hanno tutti scritto una pagina di storia nei rispettivi club e ora occupano un posto speciale nel cuore dei tifosi. Tuttavia, questi cinque uomini non sono stati gli unici allenatori europei ad aver impressionato negli ultimi 12 mesi. Oliver Glasner, Eddie Howe, Vincenzo Italiano e Sebastian Hoeness hanno posto fine a lunghi periodi di digiuno di trofei per Crystal Palace, Newcastle, Bologna e Stoccarda, consentendo alle cosiddette squadre minori di avere la meglio sull'élite nelle coppe nazionali. Alcuni dei manager più brillanti non hanno nemmeno vinto un trofeo, ma hanno semplicemente fatto tornare a credere i tifosi. Nuno Espirito Santo rientra in questa categoria dopo aver riportato il Nottingham Forest in Europa, così come Claudio Ranieri e Nico Kovac, entrambi chiamati a metà stagione e che hanno finito per superare tutte le aspettative. L'articolo prosegue qui sotto La domanda è: chi è stato il miglior allenatore della stagione europea 2024-25? GOAL prova a stilare una classifica dei primi 10.