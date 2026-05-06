Al 44’ di Bayern Monaco-St. Pauli, dello scorso 29 novembre, Luis Diaz è caduto in area ma, pur perdendo l’equilibrio, ha mantenuto il controllo del pallone e l’ha servito a Joshua Kimmich, che ha segnato.

Una giocata straordinaria, ma che non ha affatto sorpreso il suo allenatore Vincent Kompany.

Solo tre settimane prima, nel pareggio per 2-2 contro l'Union Berlino, Diaz era riuscito a tenere miracolosamente un gioco in passaggio troppo lungo con quello che era a tutti gli effetti un tackle in scivolata, per poi rialzarsi prontamente da terra e far partire un tiro tanto strepitoso, quando angolato. Kompany dunque, già sapeva che dal colombiano era lecito attendersi anche l'inaspettato.

"Lucho ha una sorta di creatività caotica - ha commentato entusiasta il belga - Riesce sempre ad inventarsi qualcosa nel caos.

Da difensore, ho sempre trovato difficile giocare contro giocatori del genere perché non sai mai se hai il controllo della palla o se ce l'ha lui. Ha tenuto la testa alta mentre era a terra e ha fatto un passaggio fantastico. Ha fatto esattamente la stessa cosa in allenamento ieri. È semplicemente una sua qualità".

La propensione di Diaz a creare qualcosa dal nulla è anche uno dei motivi per i quali il giocatore che il Liverpool è stato disposto a cedere la scorsa estate è ora un serio candidato alla vittoria del Pallone d'Oro di quest'anno.