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Luis Diaz Bayern Munich GFXGOAL
Mark Doyle

Luis Diaz l'uomo delle grandi partite: sta trascinando il Bayern in Champions League e può candidarsi al Pallone d'Oro

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Bayern Monaco vs Paris Saint-Germain

Approdato la scorsa estate al Bayern, si è rivelato essere il miglior acquisto di tutto il calcio europeo: ora punta a portare la sua squadra in finale di Champions e la Colombia il più lontano possibile ai Mondiali.

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Al 44’ di Bayern Monaco-St. Pauli, dello scorso 29 novembre, Luis Diaz è caduto in area ma, pur perdendo l’equilibrio, ha mantenuto il controllo del pallone e l’ha servito a Joshua Kimmich, che ha segnato. 

Una giocata straordinaria, ma che non ha affatto sorpreso il suo allenatore Vincent Kompany.

Solo tre settimane prima, nel pareggio per 2-2 contro l'Union Berlino, Diaz era riuscito a tenere miracolosamente un gioco in passaggio troppo lungo con quello che era a tutti gli effetti un tackle in scivolata, per poi rialzarsi prontamente da terra e far partire un tiro tanto strepitoso, quando angolato. Kompany dunque, già sapeva che dal colombiano era lecito attendersi anche l'inaspettato.

"Lucho ha una sorta di creatività caotica - ha commentato entusiasta il belga - Riesce sempre ad inventarsi qualcosa nel caos.

Da difensore, ho sempre trovato difficile giocare contro giocatori del genere perché non sai mai se hai il controllo della palla o se ce l'ha lui. Ha tenuto la testa alta mentre era a terra e ha fatto un passaggio fantastico. Ha fatto esattamente la stessa cosa in allenamento ieri. È semplicemente una sua qualità".

La propensione di Diaz a creare qualcosa dal nulla è anche uno dei motivi per i quali il giocatore che il Liverpool è stato disposto a cedere la scorsa estate è ora un serio candidato alla vittoria del Pallone d'Oro di quest'anno.

  • UN AFFARE PER IL BAYERN

    Durante una recente discussione su TNT Sports sui possibili sostituti di Mohamed Salah per il Liverpool, Steven Gerrard ha ammesso che il primo nome della sua lista sarebbe Michael Olise. Ma poi la leggenda del club ha fatto un'altra rivelazione: "Sapete cosa? Non mi dispiacerebbe nemmeno il ritorno di Diaz!".

    Purtroppo per il Liverpool, le possibilità di riacquistare Diaz sono ancora minori rispetto a quelle di raggiungere un accordo con il Bayern Monaco per Olise. Come molti sembrano aver dimenticato, l'esterno sinistro voleva lasciare Liverpool. Il club inglese non si era minimamente avvicinato a soddisfare le sue richieste economiche durante le trattative per il rinnovo del contratto (un errore, col senno di poi) e questa situazione di stallo, unita a una campagna acquisti estiva senza precedenti, ha reso la sua partenza inevitabile non appena il Bayern si è offerto di soddisfare le richieste dei Reds.

    Come Arne Slot ha affermato fin da subito, era inevitabile che si dovessero fare dei sacrifici, e il Liverpool, comprensibilmente, ha considerato 75 milioni di euro una cifra adeguata per un attaccante di 28 anni. Naturalmente, il problema per la dirigenza dei Reds è che, mentre nessuno dei loro costosi acquisti si è rivelato all'altezza delle aspettative (Alexander Isak è costantemente infortunato, Florian Wirtz sembra spaesato e Hugo Ekitike ha un futuro incerto a causa della rottura del tendine d'Achille), Diaz si è dimostrato un vero affare per il Bayern.

    "Lucho apporta molto alla squadra - ha detto Kompany dopo aver visto Diaz dominare contro l'Atalanta negli ottavi di finale di Champions League - Sa dribblare, creare occasioni, finalizzare e ha una grande mentalità. Non si può che fare i complimenti al club per aver ingaggiato un giocatore del genere".

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  • NON ERA LA PRIMA SCELTA

    Tuttavia, c'è un altro aspetto che spesso viene dimenticato: Luis Diaz non era affatto la prima scelta del Bayern Monaco. Bradley Barcola, Nico Williams e Rafael Leao erano tutti davanti a lui nella lista dei desideri dei bavaresi.

    Quando è diventato chiaro che tutti e tre erano irraggiungibili, per un motivo o per l'altro, il Bayern ha rivolto la sua attenzione a Diaz e, tale era la loro volontà di ingaggiare l'esterno di cui avevano disperatamente bisogno dopo aver lasciato andare Leroy Sané e aver incassato dalla cessione di Kingsley Coman, che erano praticamente disposti a fare qualsiasi cosa pur di concludere l'affare.

    Il costo del trasferimento e lo stipendio garantito dell'ex attaccante del Porto (14 milioni di euro lordi)all'epoca hanno destato qualche perplessità a Monaco, ma Max Eberl ha sempre insistito sul fatto che il Bayern sapeva quello che stava facendo.

    "Eravamo convinti che Luis sarebbe stato perfetto - ha dichiarato il direttore sportivo - non solo per i suoi goal e assist, ma anche per il suo atteggiamento e la sua intensità". E a Diaz non è servito molto per giustificare la notevole fiducia che il Bayern ha riposto nelle sue qualità.

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  • "UN GRANDE LAVORATORE"

    Kompany ha rivelato che Diaz si è presentato al suo primo giorno di allenamento con il Bayern in una forma migliore, sia fisica che mentale, rispetto a qualsiasi altro giocatore di unasquadra ancora provata dagli effetti del Mondiale per Club. In pratica, Diaz è partito alla grande, sotto ogni punto di vista.

    Ha segnato al suo debutto, nella vittoria per 2-1 contro lo Stoccarda nella Supercoppa Franz-Beckenbauer, per poi trovare ancora la via della rete in ognuna delle sue prime tre partite di Bundesliga. Tuttavia, ciò che ha davvero impressionato l'icona del Bayern, Philipp Lahm, è stata la sua grinta: il nuovo arrivato ha dato quasi subito l'esempio in termini di pressing, un esempio che i suoi compagni di squadra si sono sentiti in dovere di seguire.

    "Ciò che rende speciale Diaz è che è anche un gran lavoratore - ha dichiarato l'ex nazionale tedesco all'AFP - Avere calciatori in squadra è sempre importante. Ma bisogna anche lavorare sodo. Questo lo distingue in modo incredibile. Lavora in entrambe le direzioni: in attacco ma anche in difesa".

  • "UNA MACCHINA"

    In realtà, Kompany non avrebbe potuto sperare in un rinforzo migliore per il suo attacco. L'allenatore aveva sempre detto di voler creare "una squadra con la forza di un uragano: che lavori insieme, unita, che si sostenga e che si diverta. Bisogna avere fame di vittoria, che si vinca, che si perda o che si pareggi, che ci sia il sole, che piova o nevichi".

    Diaz era il turbine che stava aspettando, una forza distruttiva in campo ma un personaggio eclettico al di fuori, che Slot disse gli sarebbe mancato terribilmente perché si presentava sempre agli allenamenti con il sorriso sulle labbra, a prescindere dal tempo.

    "Ha un'energia incredibile - ha detto Kompany dopo aver visto Diaz realizzare una tripletta e procurarsi due rigori nella vittoria per 5-1 contro l'Hoffenheim a febbraio - A volte ci sono momenti difficili, ma lui porta la stessa identica intensità in allenamento il lunedì. Questo ci ha aiutato enormemente in questa stagione. Lucho è una macchina".

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  • UN GIOCATORE DA GRANDI PARTITE

    Il fatto che Diaz abbia già segnato più goal in campionato in questa stagione che in qualsiasi altro momento della sua carriera non sorprende. Dopotutto, gioca in una squadra che domina nel calcio tedesco.

    Tuttavia, Diaz ha indubbiamente portato il suo gioco a un livello completamente diverso da quando è arrivato a Monaco, come dimostrano le sue sensazionali prestazioni in Champions League (sette reti nelle ultime nove partite). Anzi, si potrebbe facilmente sostenere che rappresenti la minaccia maggiore per le speranze del Paris Saint-Germain di difendere il titolo continentale in vista dell'attesissima semifinale di ritorno dell'Allianz Arena.

    Dopo aver spezzato la resistenza del Real Madrid nei quarti di finale, Diaz proverà ad offrire un'altra prestazione decisiva contro il PSG, avendo già segnato tre goal contro la squadra di Luis Enrique in questa edizione della competizione. La sua rete nella spettacolare sfida della scorsa settimana al Parco dei Principi non è stata solo un capolavoro, ma ha anche dimostrato in modo inequivocabile che Diaz è un giocatore da grandi partite.

  • CANDIDATO AL PALLONE D'ORO

    Quindi, nonostante in ottica Pallone d'Oro si parli soprattutto di Harry Kane e Michael Olise, Diaz potrebbe facilmente emergere come il principale candidato del Bayern Monaco in caso di vittoria della Champions League, avendo sviluppato una notevole abitudine a regalare giocate individuali di grande classe nei momenti più importanti.

    Certo, sia Kane che Olise hanno buone probabilità di fare meglio ai Mondiali della prossima estate, con le rispettive Nazionali, Inghilterra e Francia, che sono tra le favorite per la vittoria finale. Tuttavia, la Colombia è quasi certa di superare un girone, che comprende Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo, e potrà contare su una discreta fiducia di poter battere il Portogallo e conquistare il primo posto, anche grazie al grande sostegno dei suoi tifosi in Stati Uniti e in Messico.

    Diaz è anche il punto di riferimento della sua rappresentativa - solo Lionel Messi ha segnato più goal nelle qualificazioni CONMEBOL - e anche se i Cafeteros potrebbero non andare oltre i quarti di finale, non sarebbe certo una sorpresa se il 29enne replicasse le magie con le quali il connazionale James Rodriguez ha incantato il mondo a Brasile 2014. Le condizioni dovrebbero certamente essergli favorevoli e, in questo momento, è nella forma migliore della sua vita.

    Ovviamente, quando si parla di Pallone d'Oro, le probabilità sono decisamente contro di lui. Il premio andrà probabilmente a un campione del mondo, ma Diaz non può certo essere escluso dalla corsa al titolo. Ha già dimostrato di essere uno degli acquisti migliori della stagione e, come Kompany ha potuto constatare con immensa gioia, la capacità di creare occasioni inaspettate è solo una delle tante qualità del colombiano.

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