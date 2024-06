Luis Alberto in Qatar: stipendio, quanto incassa la Lazio e contratto con la nuova squadra

Luis Alberto lascia la Lazio e vola in Qatar, lo attende l’Al-Duhail: affare da 11 milioni di euro più 1 di bonus. Al giocatore 8 milioni a stagione.

Valigia in mano e biglietto aereo in tasca direzione Qatar.

Luis Alberto è pronto a salutare definitivamente la Lazio e la Serie A per trasferirsi all’Al-Duhail: un’avventura fortemente voluta dal calciatore spagnolo, che nelle scorse settimane ha manifestato la volontà di cambiare aria.

Come riportato da ‘Relevo’, infatti, la Lazio e all’Al-Duhail hanno ormai raggiunto l’intesa totale per il trasferimento del calciatore, che nei prossimi giorni volerà in Qatar per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

Ma quali sono le cifre dell’affare? Quando guadagnerà la Lazio dalla cessione di Luis Alberto? Tutti i dettagli dell’operazione.