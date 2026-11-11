Ludi a Calciomercato sul futuro di Jacobo Ramon: "Parleremo con il Real Madrid, sicuramente resta con noi tutta la stagione"

"Scudetto? Per noi questo è il momento di far riposare i ragazzi. Abbiamo disputato un primo terzo di stagione straordinario. La nostra sfida era quella di rimanere competitivi ogni tre giorni e penso che il percorso in Champions League dimostri come siamo riusciti a esserlo. Questo è il primo pilastro importante della nostra stagione e deve continuare a esserlo.

La partita con l’Inter è stata semplicemente una sfida contro una grandissima squadra, la più forte d’Italia, che ha approcciato la gara in maniera diversa dal solito, direi in maniera straordinaria. Noi sappiamo di dover migliorare e crescere, ma questo non ci sorprende. La parola Scudetto viene associata al Como, ma noi non la associamo al Como. Restiamo concentrati sul lavoro quotidiano, sui nostri obiettivi e sulla crescita. Sono sicuro che faremo tesoro anche dell’ultima partita, perché il nostro approccio è sempre lo stesso: cerchiamo di andare oltre l'ultimo risultato. Il 9-1 in Champions League lo abbiamo già dimenticato. Ora penseremo a preparare una grande gara contro il Cagliari".