Il record in Champions? La sconfitta con l'Inter? Ma anche la parola Scudetto, il futuro di Jacobo Ramon col Real Madrid e soprattutto il mercato di gennaio dove il Como ha sempre saputo essere protagonista. Direttamente dal Social Football Summit il direttore sportivo del club lariano, Carlalberto Ludi, si è raccontato ai microfoni di Calciomercato spiegano quello che è il progetto, anche sul mercato, del club per il futuro.
Ludi a Calciomercato sul futuro di Jacobo Ramon: "Parleremo con il Real Madrid, sicuramente resta con noi tutta la stagione"
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COMO DA SCUDETTO?
"Scudetto? Per noi questo è il momento di far riposare i ragazzi. Abbiamo disputato un primo terzo di stagione straordinario. La nostra sfida era quella di rimanere competitivi ogni tre giorni e penso che il percorso in Champions League dimostri come siamo riusciti a esserlo. Questo è il primo pilastro importante della nostra stagione e deve continuare a esserlo.
La partita con l’Inter è stata semplicemente una sfida contro una grandissima squadra, la più forte d’Italia, che ha approcciato la gara in maniera diversa dal solito, direi in maniera straordinaria. Noi sappiamo di dover migliorare e crescere, ma questo non ci sorprende. La parola Scudetto viene associata al Como, ma noi non la associamo al Como. Restiamo concentrati sul lavoro quotidiano, sui nostri obiettivi e sulla crescita. Sono sicuro che faremo tesoro anche dell’ultima partita, perché il nostro approccio è sempre lo stesso: cerchiamo di andare oltre l'ultimo risultato. Il 9-1 in Champions League lo abbiamo già dimenticato. Ora penseremo a preparare una grande gara contro il Cagliari".
JACOBO RAMON E IL REAL
"Da Madrid sono arrivati già segnali su Jacobo Ramon? No. Il Real Madrid ha fatto una battuta su di lui, a dire il vero, quando siamo andati a negoziare per Nico Paz. C’è stato un follow up sulla sua posizione, parliamo di un giocatore straordinario che sicuramente resterà con noi per tutta la stagione. È ancora presto per capire quale potrà essere il suo futuro.
Lo dico per ridere, ma ogni anno, tra novembre e marzo, si diceva che Nico Paz doveva andare al Real Madrid. Alla fine, abbiamo ancora la fortuna di continuare a vederlo con noi. Adesso sta succedendo la stessa cosa con Jacobo. A tempo debito parleremo e capiremo quale sarà la soluzione migliore per Jacobo e per entrambi i club".
MERCATO A GENNAIO
"Intervenire sul mercato a gennaio? Valuteremo il mercato in uscita per quei giocatori che stanno trovando meno spazio, così da dare a tutti l'opportunità di giocare. Per quanto riguarda gli acquisti, sono onesto: non abbiamo in programma operazioni incredibili, perché siamo molto soddisfatti della rosa.
Il nostro mercato di gennaio potrebbe essere rappresentato dal recupero di Moise Kean, Assane Diao e Jesús Rodríguez: giocatori molto forti e importanti per la nostra realtà, che in questo momento sono indisponibili. Partirei proprio da qui.
Naturalmente, abbiamo dimostrato che, se dovesse presentarsi un'opportunità di mercato e ci fosse l'esigenza di migliorarci anche attraverso piccoli interventi, lo faremo. Sono sicuro che ci aspetta una grande seconda parte di stagione".
GIOVANI ITALIANI
"Parlando di Real e di rapporti con l'Italia penso sia significativo il fatto che si possano portare in Italia giovani talenti. Credo che il Como sia stato un esempio di come i giovani possano permettere a un club di raggiungere risultati molto importanti. Questo tipo di collegamento può rappresentare un'opportunità di crescita e valorizzazione per il nostro calcio. Resta però fondamentale, nonostante le critiche che abbiamo ricevuto, partire dai giovani italiani.
In questa sessione di mercato lo abbiamo fatto, perché anche i ragazzi italiani possono e devono essere messi nelle condizioni di esprimersi e di rendere al meglio. Lo dimostrano i nostri giovani: penso a Liberali, a Papaccioli che ha vissuto un momento di grande celebrazione e gioia in Champions League. Ma penso anche a Cassano e alla convocazione in Nazionale che rappresenta per noi un'opportunità straordinaria, perché sottolinea e conferma la direzione nella quale stiamo lavorando con il nostro settore giovanile".
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