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lucumi bologna 2024 25 espressioneGetty
Lelio Donato

Lucumì, Muharemovic, Kim, Stones: tutti i nomi per la difesa della Juventus e chi può arrivare in bianconero

Calciomercato
Juventus

Bremer davanti ad una buona offerta potrebbe partire per motivi economici, Spalletti ha già individuato i possibili sostituti: da Kim a Lucumi sono tanti i nomi seguiti dalla Juventus in difesa. E occhio al ritorno di Muharemovic.

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L'estate si annuncia bollente per la Juventus che potrebbe rivoluzionare la rosa in tutti i reparti.

Detto dell'attacco, dove erano già previsti profondi cambiamenti, anche la difesa bianconera rischia di cambiare parecchio. Un po' per motivi economici e un po' per scelta tecnica

La permanenza di Gleison Bremer alla Juventus, infatti, è tutt'altro che certa. Ma la società non si farà trovare impreparata e sta già seguendo vari profili per sostituire il brasiliano.

L'ultimo nome accostato ai bianconeri è quello di Lucumi del Bologna: ma chi può arrivare per rinforzare la difesa della Juventus?

  • L'INTERESSE PER LUCUMI

    E allora partiamo dalla fine, ovvero dall'ultimo nome accostato alla Juventus.

    Secondo quanto riporta 'Sky Sport' nel mirino dei bianconeri sarebbe finito Jhon Lucumi, centrale del Bologna.

    Il colombiano sarebbe una precisa richiesta fatta alla società da Luciano Spalletti che cerca difensori bravi anche ad impostare il gioco. Qualità in cui sia Bremer che Kelly, ovvero gli attuali titolari, non eccellono.

    Lucumi ha un solo anno di contratto che lo lega ancora al Bologna, guadagna appena 1 milione di euro a stagione e può essere acquistato versando la clausola da 28 milioni di euro.

    Sulle sue tracce vengono però dati anche altri club stranieri, tra cui il Besiktas dove è appena arrivato Vincenzo Italiano che lo ha allenato nelle ultime stagioni.

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  • IL SOGNO KIM

    Nel caso in cui la Juventus dovesse davvero cedere Bremer però servirà un nuovo leader difensivo.

    Ecco perché il sogno di Luciano Spalletti è una sua vecchia conoscenza, ovvero il 29enne sudcoreano Kim, col quale ha vinto lo Scudetto ai tempi del Napoli.

    Kim si era poi trasferito al Bayern Monaco tramite il pagamento della clausola rescissoria ma in Germania non è riuscito a imporsi. Nell'ultima stagione per lui comunque sono state 37 le presenze complessive in tutte le competizioni.

    Il Bayern però attualmente spara alto e per lasciare partire Kim chiede 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dalla Juventus che spera il prezzo possa abbassarsi col passare delle settimane.

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  • Muharemovic SassuoloGetty Images

    TORNA MUHAREMOVIC?

    Un'altra pista per rinforzare la difesa della Juventus porta al ritorno di Tarik Muharemovic.

    23 anni compiuti lo scorso febbraio, dopo due stagioni trascorse nella formazione Next Gen, nel 2024 era stato ceduto al Sassuolo dove ha vissuto due stagioni da protagonista, prima in Serie B e poi anche in Serie A.

    Tanto che sulle tracce del difensore bosniaco si è messa anche l'Inter che però sembra aver ormai definitivamente virato su Solet dell'Udinese.

    La Juventus inoltre potrebbe acquistare Muharemovic praticamente a metà prezzo, dato che i bianconeri al momento della sua cessione avevano inserito il 50% sulla futura rivendita.

    Muharemovic è grande amico di Kenan Yildiz che ritroverebbe molto volentieri a Torino anche se, in una recente intervista concessa a DAZN ha confessato di aver trascorso un periodo non troppo bello in bianconero.

    "Che cosa ha significato per me la Juventus? Era uno step molto alto... Per me ha rappresentato tanto, è una scuola per difensori, c'erano Chiellini e Bonucci, allenarti con loro ti resta per sempre. Quando ci vediamo ci salutiamo, è molto bello. Se mi è dispiaciuto non esordire con la prima squadra? Non mi piace parlare di questo, non è facile perché ho passato un periodo non bellissimo. Ho visto tutti esordire, stavo molto male" ha detto Muharemovic.

  • L'IDEA STONES

    Se la Juventus deciderà invece di preferire l'esperienza ecco che potrebbe tornare di moda il nome di Stones.

    Il difensore inglese, che ha 32 anni, è attualmente svincolato dopo aver lasciato il Manchester City con cui ha vinto tutto tra cui sei Premier League e una Champions League contro l'Inter.

    Stones porterebbe fisico ed esperienza nel reparto arretrato della Juventus ma a preoccupare sono i problemi muscolari accusati durante la sua ultima stagione in Inghilterra.

    Il difensore infatti ha collezionato appena diciotto presenze complessive, di cui solo nove in Premier League, restando di fatto fuori da inizio dicembre a fine stagione quando è tornato in campo da titolare nell'ultima giornata per salutare il suo pubblico.

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