Lucumì, Muharemovic, Kim, Stones: tutti i nomi per la difesa della Juventus e chi può arrivare in bianconero

Un'altra pista per rinforzare la difesa della Juventus porta al ritorno di Tarik Muharemovic.

23 anni compiuti lo scorso febbraio, dopo due stagioni trascorse nella formazione Next Gen, nel 2024 era stato ceduto al Sassuolo dove ha vissuto due stagioni da protagonista, prima in Serie B e poi anche in Serie A.

Tanto che sulle tracce del difensore bosniaco si è messa anche l'Inter che però sembra aver ormai definitivamente virato su Solet dell'Udinese.

La Juventus inoltre potrebbe acquistare Muharemovic praticamente a metà prezzo, dato che i bianconeri al momento della sua cessione avevano inserito il 50% sulla futura rivendita.

Muharemovic è grande amico di Kenan Yildiz che ritroverebbe molto volentieri a Torino anche se, in una recente intervista concessa a DAZN ha confessato di aver trascorso un periodo non troppo bello in bianconero.

"Che cosa ha significato per me la Juventus? Era uno step molto alto... Per me ha rappresentato tanto, è una scuola per difensori, c'erano Chiellini e Bonucci, allenarti con loro ti resta per sempre. Quando ci vediamo ci salutiamo, è molto bello. Se mi è dispiaciuto non esordire con la prima squadra? Non mi piace parlare di questo, non è facile perché ho passato un periodo non bellissimo. Ho visto tutti esordire, stavo molto male" ha detto Muharemovic.