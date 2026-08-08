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Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Lucumi è il grande obiettivo della Juventus per la difesa: il punto sulla trattativa col Bologna e una possibile alternativa a parametro zero

Calciomercato
Juventus

Il colombiano ha dato assoluta priorità alla Juventus e il suo contratto scade nel 2027, ma il Bologna non intende fare sconti. I bianconeri per arrivare a Lucumi pensano di inserire una nuova contropartita tecnica.

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La Juventus vuole Jhon Lucumi, Jhon Lucumi vuole la Juventus. In mezzo c'è il Bologna.

Spalletti, d'altronde, ha indicato da settimane il centrale colombiano come rinforzo ideale per la sua difesa. E il giocatore al momento continua a dare assoluta priorità ai bianconeri.

Al momento però l'accordo col Bologna sul prezzo del cartellino di Lucumi non c'è ancora. Anche perché la Juventus ha già investito parecchio in questa sessione di mercato.

A sbloccare l'affare potrebbe così essere una nuova contropartita tecnica che abbasserebbe il cash e permetterebbe al Bologna di rimpiazzare Lucumi.

  • PERCHÈ SPALLETTI VUOLE LUCUMI

    Luciano Spalletti si è innamorato di Lucumi durante gli incroci dello scorso campionato.

    Il tecnico bianconero lo ritiene il profilo ideale per affiancare Bremer, col quale formerebbe una coppia ben assortita e molto completa.

    Lucumi ha fisico come il brasiliano ma rispetto all'ex Torino è mancino e soprattutto sa impostare bene l'azione dal basso.

    Qualità questa che secondo Spalletti manca sia a Bremer che a Kelly, ovvero il giocatore di cui il colombiano prenderebbe il posto nell'undici titolare della Juventus.

    Lucumi inoltre conosce già il campionato italiano dunque non avrebbe bisogno di ambientarsi o capire il nostro calcio.

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  • PERCHÈ LUCUMI VUOLE LA JUVENTUS

    Se la Juventus vuole fortissimamente Lucumi, anche Lucumi vuole solo la Juventus.

    Come ha svelato Fabrizio Romano il centrale colombiano, reduce da un ottimo Mondiale con la sua Nazionale, ha ribadito agli agenti la volontà di vestire la maglia bianconera.

    Lucumi avrebbe dunque chiesto di mettere in stand-by qualsiasi altra offerta, comprese quelle arrivate dal Como e da alcuni club di Premier League che hanno preso informazioni sul difensore.

    Almeno per il momento la priorità è chiarissima e ha un solo nome: Juventus.

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  • COSA MANCA PER LUCUMI ALLA JUVENTUS

    Tutto fatto quindi? Non esattamente, perché Lucumi ha ancora un anno di contratto e il Bologna non vuole fare sconti.

    La clausola da 28 milioni di euro è ormai scaduta ma la società emiliana non cederà il difensore per una cifra molto inferiore.

    Lucumi, che ha appena compiuto 28 anni ed è reduce da un paio di ottime stagioni, viene valutato circa 25 milioni di euro nonostante possa liberarsi a zero la prossima estate.

    Una situazione che potrebbe convincere il Bologna ad accettare l'inserimento nell'affare di una contropartita tecnica gradita.

    Inizialmente si era parlato di Fabio Miretti ma il nome più caldo delle ultime ore è quello di un altro colombiano che attualmente veste la maglia della Juventus, Juan Cabal.

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  • LE ALTERNATIVE: DA ALABA A TODIBO

    La Juventus, in ogni caso, continua a sondare il mercato alla ricerca di un'alternativa nel caso in cui non fosse possibile arrivare a Lucumi.

    Nel mirino della società bianconera, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe così tornato David Alaba.

    Il difensore austriaco è ancora svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al Real Madrid. Alaba non è giovanissimo (34 anni) ed è reduce da una lunga serie di problemi fisici.

    Ma è mancino, gioca indifferentemente al centro della difesa e come terzino. Inoltre possiede un'esperienza internazionale che alzerebbe il livello all'interno dello spogliatoio.

    Un'altra possibile alternativa è infine rappresentata da Todibo, retrocesso col West Ham e già vicinissimo alla Juventus un paio di estati fa quando Giuntoli voleva portarlo a Torino. Il francese potrebbe arrivare in prestito.

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