Lucumi è il grande obiettivo della Juventus per la difesa: il punto sulla trattativa col Bologna e una possibile alternativa a parametro zero

Se la Juventus vuole fortissimamente Lucumi, anche Lucumi vuole solo la Juventus.

Come ha svelato Fabrizio Romano il centrale colombiano, reduce da un ottimo Mondiale con la sua Nazionale, ha ribadito agli agenti la volontà di vestire la maglia bianconera.

Lucumi avrebbe dunque chiesto di mettere in stand-by qualsiasi altra offerta, comprese quelle arrivate dal Como e da alcuni club di Premier League che hanno preso informazioni sul difensore.

Almeno per il momento la priorità è chiarissima e ha un solo nome: Juventus.