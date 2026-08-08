Lucumi è il grande obiettivo della Juventus per la difesa: il punto sulla trattativa col Bologna e una possibile alternativa a parametro zero

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La Juventus vuole Jhon Lucumi, Jhon Lucumi vuole la Juventus. In mezzo c'è il Bologna.
Spalletti, d'altronde, ha indicato da settimane il centrale colombiano come rinforzo ideale per la sua difesa. E il giocatore al momento continua a dare assoluta priorità ai bianconeri.
Al momento però l'accordo col Bologna sul prezzo del cartellino di Lucumi non c'è ancora. Anche perché la Juventus ha già investito parecchio in questa sessione di mercato.
A sbloccare l'affare potrebbe così essere una nuova contropartita tecnica che abbasserebbe il cash e permetterebbe al Bologna di rimpiazzare Lucumi.