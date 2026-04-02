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Türki̇ye v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Lelio Donato

Lucescu lascia la panchina della Romania dopo il malore e la mancata qualificazione ai Mondiali, ma potrebbe tornare con un altro ruolo

Romania

Il tecnico si era sentito male durante un allenamento dopo la sconfitta contro la Turchia nella semifinale playoff. Ora arriva l'annuncio ufficiale della Romania, ma il presidente federale spiega: "Ci aspettiamo il suo ritorno in un altro ruolo".

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Mircea Lucescu non è più il CT della Romania.

L'esperto tecnico lascia la panchina della sua amata nazionale a 80 anni dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026.

Lucescu ha guidato la Romania nella semifinale playoff contro la Turchia, poi persa, nonostante le sue condizioni di salute siano precarie.

Tanto che durante un allenamento successivo alla partita Lucescu ha accusato un malore per cui si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

  • LUCESCU LASCIA LA ROMANIA

    "La Federazione calcistica rumena annuncia che il signor Mircea Lucescu ha concluso il suo mandato come allenatore della nazionale rumena. Sotto la sua guida, la Romania ha disputato una campagna eccezionale nella Nations League, grazie alla quale la nostra nazionale si è assicurata un posto nei play-off di marzo, validi per l'accesso ai Mondiali di quest'estate. Il suo bilancio sulla panchina della nazionale in questo periodo è di 11 vittorie, un pareggio e sei sconfitte" si legge nella nota ufficiale della Romania.

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  • LA SECONDA VOLTA DI LUCESCU

    Termina così il secondo mandato di Mircea Lucescu come CT della Romania.

    La prima volta di Lucescu, che risaliva all'inizio degli anni '80, segnò anche una storica prima volta per la nazionale rumena che si qualificò alla fase finale degli Europei 1984.

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  • LUCESCU TORNA IN NAZIONALE?

    Il presidente delle federcalcio rumena, Răzvan Burleanu, non ha però escluso un terzo clamoroso ritorno di Mircea Lucescu.

    "Nei prossimi mesi, ci aspettiamo il ritorno del signor Lucescu in un nuovo ruolo a livello della FRF, affinché il calcio rumeno possa beneficiare di tutte le conoscenze accumulate nel corso della sua carriera e poter così preparare al meglio allenatori e giocatori " ha dichiarato Burleanu.

  • IL MALORE DOPO TURCHIA-ROMANIA

    Mircea Lucescu, che ha già compiuto 80 anni, si era sentito male dopo la sconfitta contro la Turchia e non ha potuto guidare la Romania dalla panchina nella successiva sfida contro la Slovacchia.

    Successivamente lo stesso tecnico ha voluto tranquillizzare tutti parlando a Golazo delle sue condizioni di salute dopo il malore: "Mi sono arrabbiato moltissimo quando ho iniziato ad analizzare la partita con la Turchia, anche se erano già passati tre giorni. E da questo stato di nervosismo mi sono sentito male. Ho avuto la sensazione di non riuscire più a respirare normalmente. Non ho avuto un arresto cardiaco, come alcuni hanno scritto. Si trattava di fibrillazioni.

    Mi era già successo la prima volta quando ero a Brescia. Faceva molto freddo fuori e mi portarono in ospedale. Mi dissero che se non uscivo da solo dalle fibrillazioni, la mattina successiva avrebbero dovuto farmi uno shock elettrico, ma al mattino il battito era tornato normale. Poi mi è successo di nuovo verso la fine dello scorso anno. Ora è successo ancora".

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