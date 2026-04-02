Lucescu lascia la panchina della Romania dopo il malore e la mancata qualificazione ai Mondiali, ma potrebbe tornare con un altro ruolo

Mircea Lucescu, che ha già compiuto 80 anni, si era sentito male dopo la sconfitta contro la Turchia e non ha potuto guidare la Romania dalla panchina nella successiva sfida contro la Slovacchia.

Successivamente lo stesso tecnico ha voluto tranquillizzare tutti parlando a Golazo delle sue condizioni di salute dopo il malore: "Mi sono arrabbiato moltissimo quando ho iniziato ad analizzare la partita con la Turchia, anche se erano già passati tre giorni. E da questo stato di nervosismo mi sono sentito male. Ho avuto la sensazione di non riuscire più a respirare normalmente. Non ho avuto un arresto cardiaco, come alcuni hanno scritto. Si trattava di fibrillazioni.

Mi era già successo la prima volta quando ero a Brescia. Faceva molto freddo fuori e mi portarono in ospedale. Mi dissero che se non uscivo da solo dalle fibrillazioni, la mattina successiva avrebbero dovuto farmi uno shock elettrico, ma al mattino il battito era tornato normale. Poi mi è successo di nuovo verso la fine dello scorso anno. Ora è successo ancora".