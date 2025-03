Lucchese-Ternana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lucchese a caccia di punti salvezza, la Ternana insegue il primo posto: formazioni, canale tv e diretta streaming.

La Lucchese per tenere vivo il sogno di salvezza diretta, la Ternana per non gettare la spunta in chiave promozione. Sono questi gli obiettivi di toscani e umbri, che domenica si sfideranno nella 34^ giornata del campionato di Serie C NOW.

Rossoverdi reduci dal deludente pari nel derby col Perugia, che ha riportato a quattro i punti di distacco fra la formazione di Abate e l’Entella.

Lucchese, invece, che nonostante le difficoltà societarie ha raccolto cinque punti nelle ultime tre giornate, ma è ancora in piena zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.