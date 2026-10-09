Lucca verso una maglia da titolare in Napoli-Frosinone: perché Allegri può scegliere lui e non Hojlund

A cercare riscatto è anche lo stesso Lucca. Il quale sì, è stato sempre inserito da Allegri nella parte finale delle partite, e dunque non è che in questi casi si possa chiedere la luna a un calciatore. Ma c'è un però.

Anche a Firenze, nell'ultima prima della sosta, l'ex giocatore dell'Udinese ha combinato pochino nonostante la voglia di mettersi in mostra. Una settimana prima, contro il Bologna, era invece diventata virale l'arrabbiatura di Allegri nei suoi confronti dopo un paio di ripartenze sprecate. Soprattutto per un atteggiamento considerato un po' molle.

"Stava entrando, aveva le spalle... sembrava attaccato a una gruccetta. Apri 'ste spalle, no? Eh, cavolo", si è lamentato il tecnico a Sky, spiegando invece a DAZN che "l'ultima palla la doveva gestire meglio. Mi sono arrabbiato, sono cose che vanno migliorate".

Lucca è ancora a quota zero nelle segnature stagionali. In estate sembrava destinato a una nuova cessione dopo il prestito al Nottingham Forest, alla fine è rimasto, ma sta dando pochi segnali. Per questo l'anticipo col Frosinone, apparentemente una partita qualsiasi di una qualsiasi giornata di campionato, rischia di diventare così importante per lui.