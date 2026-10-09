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Lucca NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Lucca verso una maglia da titolare in Napoli-Frosinone: perché Allegri può scegliere lui e non Hojlund

Serie A
Napoli
Napoli vs Frosinone
Frosinone
L. Lucca
R. Hoejlund

L'ex centravanti dell'Udinese, che fino a questo momento ha avuto pochissimo spazio, si tiene pronto per l'anticipo di sabato: sarebbe la sua prima volta dall'inizio.

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Sì, il Napoli deve assolutamente conquistare i tre punti per non perdere ulteriore contatto con la parte alta della classifica. Ma ciò non significa che Massimiliano Allegri non possa operare qualche cambio contro il Frosinone.

Chi? Lorenzo Lucca, ad esempio. Uno di quelli che, a un giorno dall'anticipo di sabato sera, si stanno tenendo in caldo per scendere in campo dal primo minuto.

L'ex centravanti dell'Udinese può prendere il posto del 9 titolare, ovvero di Rasmus Hojlund. È uno scenario concreto, la possibilità c'è eccome. Con un suo perché.


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  • Hojlund DanimarcaGetty Images

    HOJLUND SPREMUTO DALLA DANIMARCA

    Basta guardare a quel che è successo nella sosta delle Nazionali per capire la situazione di Hojlund: l'ex centravanti del Manchester United è tornato a Napoli con parecchi minuti in più nelle gambe.

    Con la maglia della Danimarca, Hojlund è sceso in campo quattro volte su quattro in Nations League. Sempre dall'inizio, peraltro. E rimanendo sul terreno di gioco quasi sempre per tutti i 90 minuti: lo ha fatto nel 2-4 contro il Portogallo, le altre volte è stato tolto dall'82' in poi. Alla faccia del turnover da impegni ravvicinati.

    Hojlund, tra l'altro, se l'è cavata piuttosto bene lanciando segnali molto positivi al Napoli: è andato a segno in tre partite su quattro, rimanendo a digiuno solamente nella seconda, contro il Galles. La Danimarca ha fatto benino, vincendo le due sfide contro i gallesi e perdendo contro Norvegia e Portogallo.

  • LUCCA, INVECE...

    Lucca, invece, in Nazionale non c'è andato. Del resto la maglia azzurra - quella dell'Italia, appunto - l'ha indossata pochissime volte nel corso della propria carriera: vanta cinque presenze, le ultime due nel giugno di un anno fa.

    L'ex friulano è così rimasto a Castel Volturno a lavorare assieme agli altri giocatori non convocati. E dunque non è stato spremuto in partita, diversamente dal collega titolare.

    Anche per questo Lucca può legittimamente sperare di essere lui il prescelto di Allegri per la partita contro il Frosinone. Sarebbe la prima titolarità, dopo i sei spezzoni collezionati fin qui tra campionato e Champions League.

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  • Napoli ArsenalGetty Images

    LA CHAMPIONS INCOMBE

    Altro fattore importantissimo: tra meno di una settimana il Napoli tornerà a giocare anche in Champions League. Contro il Villarreal, in Spagna, per la seconda giornata della Fase Campionato della competizione.

    Ciò significa che anche Allegri dovrà fare necessariamente quel che fanno tutti gli allenatori delle big: valutare di partita in partita l'undici migliore, pensare anche all'immediato futuro e non solamente all'oggi, ragionare sul doppio impegno di tre giorni in tre giorni.

    Se la presenza dal primo minuto di Hojlund col Villarreal è scontata, anche per questo il danese potrebbe rimanere inizialmente in panchina contro il Frosinone: per consentirgli di rifiatare dopo la Nazionale, per recuperare fiato, per presentarsi nelle condizioni migliori possibili alla notte spagnola.

    Notte che, peraltro, sarà già molto importante per il Napoli: urge un riscatto dopo il ko dell'esordio contro l'Arsenal. Anche se pure il campionato, naturalmente, reclama qualche vittoria in più e qualche passo falso in meno.

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  • OPERAZIONE RISCATTO

    A cercare riscatto è anche lo stesso Lucca. Il quale sì, è stato sempre inserito da Allegri nella parte finale delle partite, e dunque non è che in questi casi si possa chiedere la luna a un calciatore. Ma c'è un però.

    Anche a Firenze, nell'ultima prima della sosta, l'ex giocatore dell'Udinese ha combinato pochino nonostante la voglia di mettersi in mostra. Una settimana prima, contro il Bologna, era invece diventata virale l'arrabbiatura di Allegri nei suoi confronti dopo un paio di ripartenze sprecate. Soprattutto per un atteggiamento considerato un po' molle.

    "Stava entrando, aveva le spalle... sembrava attaccato a una gruccetta. Apri 'ste spalle, no? Eh, cavolo", si è lamentato il tecnico a Sky, spiegando invece a DAZN che "l'ultima palla la doveva gestire meglio. Mi sono arrabbiato, sono cose che vanno migliorate".

    Lucca è ancora a quota zero nelle segnature stagionali. In estate sembrava destinato a una nuova cessione dopo il prestito al Nottingham Forest, alla fine è rimasto, ma sta dando pochi segnali. Per questo l'anticipo col Frosinone, apparentemente una partita qualsiasi di una qualsiasi giornata di campionato, rischia di diventare così importante per lui.

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