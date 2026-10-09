Lucca verso una maglia da titolare in Napoli-Frosinone: perché Allegri può scegliere lui e non Hojlund

Sì, il Napoli deve assolutamente conquistare i tre punti per non perdere ulteriore contatto con la parte alta della classifica. Ma ciò non significa che Massimiliano Allegri non possa operare qualche cambio contro il Frosinone.
Chi? Lorenzo Lucca, ad esempio. Uno di quelli che, a un giorno dall'anticipo di sabato sera, si stanno tenendo in caldo per scendere in campo dal primo minuto.
L'ex centravanti dell'Udinese può prendere il posto del 9 titolare, ovvero di Rasmus Hojlund. È uno scenario concreto, la possibilità c'è eccome. Con un suo perché.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.