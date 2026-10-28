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Lucca NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Lucca verso una maglia da titolare in Monza-Napoli: perché Allegri ha deciso di ridargli fiducia

Serie A
Napoli
Monza vs Napoli
L. Lucca

Il centravanti ha peccato nel rendimento ma anche nella fiducia in questo avvio di stagione. Ma nel turno infrasettimanale dovrebbe toccare a lui e non a Hojlund.

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Giocherà Lorenzo Lucca, a meno di sorprese. Le indicazioni che arrivano da Napoli nelle ore che portano al turno infrasettimanale contro il Monza sono proprio queste.

È una sorpresa? Forse sì, ma in realtà solo parziale. Anche se il rendimento dell'ex centravanti dell'Udinese, fino a questo momento, è stato altamente negativo.

Lucca avrà insomma l'ennesima chance per dimostrare di essere da Napoli. Ma la scelta di Allegri, che peraltro al Brianteo sarà solamente in tribuna in quanto squalificato, non è casuale.


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  • IN COPPIA CON GIOVANE

    Lucca, se davvero toccherà a lui guidare l'attacco del Napoli a Monza, avrà presumibilmente un altro elemento accanto a sé: Giovane.

    L'ex veronese è favorito sui vari Lang e Vergara. Anche perché si tratta di una seconda punta pura, dunque perfetto per il modulo che Allegri ha intenzione di opporre ai brianzoli: il 3-5-2.

    L'ex allenatore di Juventus e Milan dovrebbe così riporre nuovamente in soffitta il 4-3-3 visto contro la Roma. Troppi i goal al passivo, serve maggiore copertura. Ma l'ennesimo cambio non porterà al 3-4-3. E questo potrebbe favorire proprio il gioco di Lucca.

    Lorenzo, in coppia con Giovane, si ritroverebbe a duettare con una seconda punta vera: dunque non con due esterni larghi. Avrebbe qualcuno accanto a sé, sarebbe meno solo, non dovrebbe fare affidamento su una qualità tecnica non esaltante.

  • ULTIMA SPIAGGIA

    Certo, da parte di Lucca servirà a prescindere una svolta. Perché è ormai palese come la pazienza dei napoletani nei suoi confronti sia arrivata oltre il limite. E non da oggi.

    L'ultima presenza dell'ex friulano risale a una decina di giorni fa, a Venezia-Napoli. Partenopei sconfitti, prestazione molto negativa da parte sua. Al Penzo, non a caso, Allegri lo ha richiamato in panchina dopo nemmeno una decina di minuti nel corso del secondo tempo per far spazio al titolare Hojlund.

    Lucca, poi, in panchina ci è rimasto per altri 180 minuti filati. Nel senso che non è nemmeno entrato in Champions League contro il Bodo/Glimt, così come ha fatto la riserva dall'inizio alla fine domenica contro la Roma.

    Parlare di "ultima spiaggia", insomma, non è così esagerato come potrebbe sembrare. Anche se siamo solo alla fine di ottobre, anche se il campionato è di fatto cominciato da appena nove partite.

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  • Allegri NapoliGetty Images

    "SENTE DI PIÙ LE PRESSIONI"

    Anche di Lucca ha parlato Allegri nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Napoli. Sempre con la diplomazia che lo contraddistingue in queste occasioni.

    "Lucca avrà sicuramente la chance per poter giocare. Aveva fatto un ottimo precampionato, aveva fatto dei goal, era in un buon momento. Poi è un ragazzo che le pressioni magari le sente un po' di più, però quando è entrato ha dato disponibilità. Non scordiamoci che nella prima a Genova entra nell'azione del goal. Quindi bisogna essere sempre fiduciosi nelle qualità dei ragazzi. Lucca è un buon giocatore e la fiducia è importante nel calcio, l'aspetto psicologico è fondamentale".

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  • TURNOVER VERSO LA JUVENTUS?

    In generale, Lucca non dovrebbe essere l'unica novità di formazione del Napoli rispetto al 3-3 contro la Roma. Per un semplice motivo: domenica è in programma il big match di Torino contro la Juventus.

    Proprio per questo motivo Allegri sembra intenzionato a operare un turnover che coinvolga altri elementi della squadra: probabilmente De Bruyne, che farà spazio a Lobotka davanti nel nuovo ballottaggio davanti alla difesa, così come rischia la panchina Di Lorenzo.

    Lucca contro la Juve non giocherà. Non dall'inizio, almeno. Per questo Monza può essere la partita giusta per puntare su di lui, una partita teoricamente non impossibile contro una squadra della bassa classifica. Ma, per una volta, servono risposte davvero concrete.

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28 ott 2026

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