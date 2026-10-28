Lucca verso una maglia da titolare in Monza-Napoli: perché Allegri ha deciso di ridargli fiducia

Anche di Lucca ha parlato Allegri nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Napoli. Sempre con la diplomazia che lo contraddistingue in queste occasioni.

"Lucca avrà sicuramente la chance per poter giocare. Aveva fatto un ottimo precampionato, aveva fatto dei goal, era in un buon momento. Poi è un ragazzo che le pressioni magari le sente un po' di più, però quando è entrato ha dato disponibilità. Non scordiamoci che nella prima a Genova entra nell'azione del goal. Quindi bisogna essere sempre fiduciosi nelle qualità dei ragazzi. Lucca è un buon giocatore e la fiducia è importante nel calcio, l'aspetto psicologico è fondamentale".