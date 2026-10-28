Lucca verso una maglia da titolare in Monza-Napoli: perché Allegri ha deciso di ridargli fiducia

Giocherà Lorenzo Lucca, a meno di sorprese. Le indicazioni che arrivano da Napoli nelle ore che portano al turno infrasettimanale contro il Monza sono proprio queste.
È una sorpresa? Forse sì, ma in realtà solo parziale. Anche se il rendimento dell'ex centravanti dell'Udinese, fino a questo momento, è stato altamente negativo.
Lucca avrà insomma l'ennesima chance per dimostrare di essere da Napoli. Ma la scelta di Allegri, che peraltro al Brianteo sarà solamente in tribuna in quanto squalificato, non è casuale.
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