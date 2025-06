Gazzetta dello Sport - Lucca a un passo dal Napoli, incontro in settimana per chiudere: le cifre e i dettagli

L'attaccante dell'Udinese può diventare prestissimo il rinforzo offensivo per Conte: operazione vicina alla fumata bianca.

Luca Marianucci in difesa, Kevin De Bruyne in mezzo al campo. E ora, forse, anche Lorenzo Lucca in attacco. Il trio, se tutto andrà secondo i piani del Napoli, potrebbe essere completo già tra pochi giorni.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'approdo di Lucca al Napoli è infatti a un passo. Il centravanti dell'Udinese è un vecchio pallino anche della dirigenza azzurra, così come di altri club della Serie A, e il corteggiamento questa volta rischia seriamente di andare a buon fine.

Dall'Inter alla Roma, in tante sono state accostate a Lucca negli ultimi mesi e ancor prima. Merito dell'ottima stagione dell'ex giocatore dell'Ajax, premiato con la convocazione in Nazionale. Ma ora il Napoli è in pole position su tutte.