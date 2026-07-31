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Lucas Perri LeedsGetty Images
Stefano Silvestri

Lucas Perri al Torino: chi sarà il nuovo portiere titolare, cosa succede con Paleari e le nuove gerarchie

Calciomercato
Serie A
Torino
L. Perri

Dopo Comuzzo e Comert in difesa, Abate sta per accogliere il portiere brasiliano del Leeds United: quali saranno le nuove gerarchie tra i pali granata nella prossima stagione.

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Il Torino sta per accogliere il suo nuovo portiere. Ovvero Lucas Perri, l'obiettivo individuato da giorni per proseguire l'opera di rafforzamento della squadra di Ignazio Abate.

29 anni tra qualche mese, ovvero a dicembre, Perri sta per arrivare dal Leeds United. Operazione praticamente conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto dopo che i Whites hanno trovato il sostituto, ovvero Trafford del Manchester City.

Ma chi è Perri? E come cambieranno le gerarchie tra i pali granata? Chi sarà il nuovo titolare di Abate.


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  • CHI È LUCAS PERRI

    Perri nasce e cresce nel San Paolo, ma vive la consacrazione nel Botafogo: tra il 2022 e il 2023 è uno dei migliori portieri del panorama brasiliano, guadagnandosi pure la convocazione in Nazionale, pur senza mai scendere in campo.

    Nel gennaio del 2024 viene ceduto al Lione, club che come il Botafogo è ai tempi di proprietà della Eagle Football e dell'americano John Textor. E dimostra di sapersela cavare anche nel panorama europeo, non soltanto nel giardino di casa.

    Il Leeds United lo acquista nell'estate del 2025, ma la stagione di Perri in Premier League non va come sperato: il brasiliano parte titolare, si infortuna, torna tra i pali, ma a metà stagione il manager Farke lo sostituisce con Darlow dopo qualche imprecisione e una sconfitta per 4-3 contro il Newcastle, con tanto di critiche.

    Da quel momento in poi, Perri non gioca più neppure un minuto in Premier League: l'ultima presenza risale al 7 gennaio. 4 presenze in FA Cup non possono bastare per placare il suo mal di pancia, tanto che la cessione a un certo punto diventa inevitabile.

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  • PERRI TITOLARE NEL TORINO?

    E qui arriva dunque la fatidica domanda: ma Perri arriva per fare il titolare o dovrà guadagnarsi il posto? La risposta c'è già: sì, il Torino lo ha preso proprio per inserirlo nell'undici base di Abate.

    Perri sarà dunque il nuovo titolare del Torino dopo una stagione in cui, a loro volta, i granata hanno vissuto qualche peripezia tra i pali: Israel ha iniziato l'annata, si è fatto male, è stato sostituito da Paleari senza più riuscire a riconquistarsi il posto.

    L'ex portiere del Lione proverà dunque a tenersi stretto il posto, diversamente da quanto ha fatto a Leeds. Anche per convincere il Torino a tenerlo a titolo definitivo, visto che, come accennato, il suo trasferimento si è concretizzato sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

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  • Paleari TorinoGetty Images

    COSA SUCCEDE CON PALEARI

    L'arrivo di Perri coincide con un altro movimento tra i pali del Torino: Alberto Paleari, colui che ha indossato i guanti del titolare per quasi tutta la scorsa stagione, può cambiare squadra.

    L'ex portiere del Benevento piace infatti alla Sampdoria, club decaduto che anche nella prossima stagione militerà in Serie B. E dunque potrebbe scendere di categoria per giocarsi le proprie carte nuovamente come titolare.

    Il Torino avrebbe al contrario intenzione di proporre il rinnovo fino al 2028 per Paleari, che attualmente va in scadenza tra meno di un anno. Ma, come detto, non più per fargli fare il titolare. E probabilmente neppure il secondo.

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  • CHI SARÀ IL VICE DI PERRI

    Il vice di Perri, nei progetti di Abate, dovrebbe così essere un altro: il diciannovenne Diego Mascardi, portiere cresciuto proprio nelle giovanili granata e tornato alla base dopo un anno vissuto in prestito allo Spezia, in Serie B.

    Mascardi ha fatto esperienza giocando 16 volte tra i pali dei liguri, iniziando e chiudendo la stagione da titolare: l'annata si è però conclusa con la retrocessione in Serie C.

    Ora il ritorno a Torino per ricoprire il ruolo di secondo di Perri, in arrivo dal Leeds. E per scalzare Paleari, che in caso di permanenza nella rosa granata dovrebbe essere scalzato da primo a terzo portiere.

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