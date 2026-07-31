Lucas Perri al Torino: chi sarà il nuovo portiere titolare, cosa succede con Paleari e le nuove gerarchie

Perri nasce e cresce nel San Paolo, ma vive la consacrazione nel Botafogo: tra il 2022 e il 2023 è uno dei migliori portieri del panorama brasiliano, guadagnandosi pure la convocazione in Nazionale, pur senza mai scendere in campo.

Nel gennaio del 2024 viene ceduto al Lione, club che come il Botafogo è ai tempi di proprietà della Eagle Football e dell'americano John Textor. E dimostra di sapersela cavare anche nel panorama europeo, non soltanto nel giardino di casa.

Il Leeds United lo acquista nell'estate del 2025, ma la stagione di Perri in Premier League non va come sperato: il brasiliano parte titolare, si infortuna, torna tra i pali, ma a metà stagione il manager Farke lo sostituisce con Darlow dopo qualche imprecisione e una sconfitta per 4-3 contro il Newcastle, con tanto di critiche.

Da quel momento in poi, Perri non gioca più neppure un minuto in Premier League: l'ultima presenza risale al 7 gennaio. 4 presenze in FA Cup non possono bastare per placare il suo mal di pancia, tanto che la cessione a un certo punto diventa inevitabile.