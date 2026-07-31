Lucas Perri al Torino: chi sarà il nuovo portiere titolare, cosa succede con Paleari e le nuove gerarchie

Il Torino sta per accogliere il suo nuovo portiere. Ovvero Lucas Perri, l'obiettivo individuato da giorni per proseguire l'opera di rafforzamento della squadra di Ignazio Abate.
29 anni tra qualche mese, ovvero a dicembre, Perri sta per arrivare dal Leeds United. Operazione praticamente conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto dopo che i Whites hanno trovato il sostituto, ovvero Trafford del Manchester City.
Ma chi è Perri? E come cambieranno le gerarchie tra i pali granata? Chi sarà il nuovo titolare di Abate.
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