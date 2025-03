Luca Toni protagonista in Kings League: segna il rigore presidenziale decisivo

Luca Toni non ha perso l'istinto da bomber: decisivo col rigore presidenziale trasformato nel pareggio strappato dalla FC Zeta.

Oltre 300 goal in una carriera impreziosita dalla vittoria dei Mondiali tedeschi nel 2006: Luca Toni è stato un grande rappresentante del nostro calcio e, ora che gli scarpini sono appesi al chiodo, può dedicarsi anche a interessi differenti rispetto allo sport della sua vita.

Attualmente è infatti co-presidente della FC Zeta, squadra impegnata nella nuova Kings League Italia che, da qualche settimana, ha aperto ufficialmente i battenti.

Un ruolo che non gli ha impedito di risultare decisivo in campo, proprio come quando faceva sognare milioni di tifosi tra Nazionale e i vari club in cui ha militato.