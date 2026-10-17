Luca Pellegrini torna in lista, convocato per Juventus-Lazio: l'annuncio ufficiale di Gattuso e cosa era successo

Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza alla vigilia di Juventus-Lazio, ha annunciato il rientro in gruppo di Luca Pellegrini.

"Pellegrini è tornato in lista, oggi partirà con noi. La società ha deciso così ed è a tutti gli effetti a disposizione. Sicuramente cercheremo di mettere la squadra migliore in campo" ha chiarito il tecnico.

Il terzino, peraltro ex della gara, ovviamente non partirà titolare contro la Juventus anche perché Nuno Tavares in quel ruolo sta facendo benissimo.