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SS Lazio v Juve StabiaGetty Images Sport
Lelio Donato

Luca Pellegrini torna in lista, convocato per Juventus-Lazio: l'annuncio ufficiale di Gattuso e cosa era successo

Serie A
Lazio
Juventus vs Lazio
Juventus

Il terzino, escluso dalla lista Serie A all'inizio del campionato, ora torna a disposizione di Gattuso. Luca Pellegrini è stato quindi regolarmente convocato per Juventus-Lazio.

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Luca Pellegrini può tornare a giocare in Serie A con la maglia della Lazio.

Il terzino, inizialmente escluso dalla lista consegnata alla Lega non senza polemiche, è stato ufficialmente reintegrato.

Ad annunciarlo durante la conferenza stampa della vigilia di Juventus-Lazio è Gennaro Gattuso.

Ma cosa era successo? Perché la società biancoceleste aveva escluso Luca Pellegrini dalla lista?

  • L'ANNUNCIO DI GATTUSO SU PELLEGRINI

    Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza alla vigilia di Juventus-Lazio, ha annunciato il rientro in gruppo di Luca Pellegrini.

    "Pellegrini è tornato in lista, oggi partirà con noi. La società ha deciso così ed è a tutti gli effetti a disposizione. Sicuramente cercheremo di mettere la squadra migliore in campo" ha chiarito il tecnico.

    Il terzino, peraltro ex della gara, ovviamente non partirà titolare contro la Juventus anche perché Nuno Tavares in quel ruolo sta facendo benissimo.

  • COSA ERA SUCCESSO

    Ma cosa era successo tra Luca Pellegrini e la Lazio?

    Il terzino era stato inizialmente escluso dalla società nella lista per la Serie A e dunque nelle prime giornate di campionato non poteva essere utilizzato da Gattuso.

    Dietro la decisione ci sarebbero ragioni di mercato con la Lazio che sperava di piazzare Pellegrini altrove negli ultimi giorni del mercato estivo. Cosa che poi non si è verificata.

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