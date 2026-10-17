Luca Pellegrini torna in lista, convocato per Juventus-Lazio: l'annuncio ufficiale di Gattuso e cosa era successo

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Luca Pellegrini può tornare a giocare in Serie A con la maglia della Lazio.
Il terzino, inizialmente escluso dalla lista consegnata alla Lega non senza polemiche, è stato ufficialmente reintegrato.
Ad annunciarlo durante la conferenza stampa della vigilia di Juventus-Lazio è Gennaro Gattuso.
Ma cosa era successo? Perché la società biancoceleste aveva escluso Luca Pellegrini dalla lista?