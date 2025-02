Il caso Luca Pellegrini, escluso dalla lista Serie A della Lazio: "Chiederemo chiarimenti nelle sedi opportune"

A sorpresa la Lazio ha tolto Pellegrini dalla lista per la Serie A: l'agente, Enzo Raiola chiede spiegazioni: "Escludo motivi disciplinari".

La Lazio ha comunicato la lista dei giocatori per la Serie A dopo la chiusura del mercato e non è presente Luca Pellegrini. Il terzino italiano, regolarmente inserito nella prima parte di stagione, non figura tra i calciatori nell'elenco.

Una decisione che sorprende lo stesso giocatore il suo procuratore, Enzo Raiola, che ha escluso ci siano motivi disciplinari dietro questa scelta e chiederà un confronto con il club biancoceleste.

La scelta della Lazio è ancora più inattesa considerando la situazione attuale, dove l'unico terzino a disposizione è Marusic. Le vicende di mercato possono aver influito sulla decisione del club? Il punto della situazione.