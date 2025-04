Lotta per la Champions sempre più equilibrata, Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina: scontri diretti, calendario e stato di forma

A cinque giornate dalla fine sei squadre si giocano due posti per la Champions: la Juventus rischia grosso, l'Atalanta ad un passo.

Se quello attuale è uno dei campionati più belli ed equilibrati degli ultimi anni il merito non va solo a Inter e Napoli che si stanno giocando lo Scudetto e sono a pari punti ma anche per l'incredibile corsa per la qualificazione in Champions League.

Gli ultimi risultati con la sconfitta della Juventus e le vittorie di Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina hanno reso la lotta ancora più equilibrata ed incerta. Ci sono sei squadre in totale che si stanno giocando l'accesso alla massima competizione europea e ancora può succedere di tutto.

Da qui alla fine del campionato infatti ci saranno diversi scontri diretti che a questo punto possono davvero segnare la volata finale. Ma chi ha più chance?