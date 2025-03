Un solo posto in Champions per sei squadre: il calendario dopo la sosta di Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan

Incredibile lotta per il quarto posto: il Bologna ha superato Juve e Lazio, la rimonta della Roma e le speranze di Fiorentina e Milan.

Se il campionato in vetta è apertissimo con Inter e Napoli a contendersi lo scudetto (Atalanta più indietro a -6), ancora più entusiasmante è la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Rispetto alla scorsa stagione non ci sarà il posto in più per l'Italia e questo aumenta la concorrenza. Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Milan e Fiorentina sono tutte in corsa per il quarto posto. L'Atalanta ha ancora margine sulle inseguitrici (più 6 sul quinto posto) ma ancora tanti scontri diretti da giocare e potrebbe quindi essere risucchiata dentro la lotta europea.

L'ultimo turno di campionato ha portato qualche stravolgimento come il sorpasso del Bologna su Juventus e Lazio. Ma soprattutto ha riacceso le speranze di Roma, Milan e Fiorentina. Ecco come queste squadre arrivano alla volata finale tra stato di forma e calendario.