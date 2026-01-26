Lotito fa chiarezza sul caso Romagnoli: "La Lazio ha fatto le sue valutazioni: non vogliamo compromettere la stagione"

La Lazio sta vivendo uno dei periodi di crisi più importanti degli ultimi anni, non tanto dal punto di vista tecnico, che comunque la vede al nono posto a 11 punti dalla qualificazione alle prossime coppe europee, quanto più da quello ambientale.
Sono diversi i giocatori che hanno chiesto la cessione o che hanno già lasciato il club, l’allenatore Maurizio Sarri continua a manifestare insoddisfazione, mentre il tifo biancoceleste protesta contro la società.
Per provare a placare questa situazione complessa, ci ha provato il presidente Claudio Lotito, che in un’intervista a Roma Today ha fatto il punto su diversi temi, tra cui il blocco della cessione di Romagnoli e il rapporto con Sarri.