Los Angeles Galaxy-New York Red Bulls dove vedere la finale di MLS Cup: Apple Tv, Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

LA Galaxy e New York Red Bulls si sfidano in finale di MLS Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Quando si sono presentate ai blocchi di partenza del torneo non erano probabilmente considerate le due grandi favorite, ma al termine di una lunga corsa scandita dalla regular season e dai playoff, a contendersi il titolo di campioni della MLS sono rimasti solo i Los Angeles Galaxy ed i New York Red Bulls. I primi, dopo esseri piazzati al secondo posto della classifica di Western Conference, in post season hanno superato gli ostacoli Colorado Rapids (5-0 interno e 4-1 esterno), Minnesota (6-2) ed infine Seattle Sounders (1-0) laureandosi così campioni di Conference. Leggermente più complicato il cammino dei Red Bulls che si sono qualificati per i playoff dopo aver chiuso al settimo posto (l’ultimo che garantiva un pass diretto per il post season) in Eastern Conference. L'articolo prosegue qui sotto La franchigia di New York, che è a caccia del primo titolo della sua storia, ha poi eliminato a sorpresa i Columbus Crew (decisiva la vittoria ai rigori del match di ritorno), il New York City (2-0 nel derby) ed infine Orlando City (1-0) laureandosi campioni di Conference. I Galaxy puntano a vincere il loro sesto titolo di campioni della MLS, mentre i Red Bulls possono vantare in bacheca 3 Supporters’ Shield ma nessuna MLS Cup. In questa pagina tutte le informazioni su Los Angeles Galaxy-New York Red Bulls: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.