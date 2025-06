Los Angeles Fc-Flamengo 1-1: Bouanga illude, Wallace ancora decisivo, Giroud non incide

Si sblocca la squadra statunitense che saluta il Mondiale per Club conquistando almeno un punto: il Flamengo mantiene l'imbattibilità.

Finisce in parità la sfida tra Los Angeles FC e Flamengo; succede tutto nel finale, nel giro di due minuti. I brasiliani erano già qualificati come primi mentre per la squadra di Giroud un punto che non serve per evitare l'eliminazione.

Subito grande occasione per il Flamengo con Danilo che dagli sviluppi di calcio di punizione colpisce il palo da dentro l'area piccola, sulla ribattuta poi spara alto Luiz Araujo. Quello dell'ex Juventus però è solo il primo di addirittura tre pali nei primi 12 minuti di gioco. Risponde Delgado che pareggia il conto dopo una grande conclusione dalla distanza e sempre da lontano, De Arrascaeta con il tiro a giro prende il legno. Continua la sfortuna per il Flamengo che al 29esimo va ancora più vicino al goal con Pedro che senza portiere, dall'altezza del dischetto calcia alto. Si fa rivedere in avanti la squadra statunitense che subisce goal da Marlon ma viene annullato per una iniziale posizione di fuorigioco.

Finisce sullo 0-0 il primo tempo dove per non sono mancate le emozioni e le occasioni, soprattutto per il Flamengo, che ha controllato la partita ma si è anche resa pericolosa in molte circostanze.

Nella ripresa il Flamengo insiste e cerca di alzare un po' il baricentro ma la conclusione sul primo palo di Bouanga viene respinta da Sommer, così come il portiere elvetico interviene con una parata plastica lungo la passeggiata di Lido. Le squadre si allungano e ne guadagna lo spettacolo. Dopo i tre pali/traverse di inizio gara, arriva il quarto complessivo, il terzo per i brasiliani e il secondo per De Arrascaeta, ancora una volta dopo aver calciato dal limite dell'area.

Al minuto 84 il goal di Bouanga che viene servito perfettamente da Tillman a cui però risponde immediatamente il Flamengo e in particolare il subentrato Wallace, che fa tutto da solo e riporta il risultato in parità dopo neanche due minuti.