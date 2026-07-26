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Lorenzo Pellegrini RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Lorenzo Pellegrini e un rinnovo che tarda: tra l'offerta della Roma, l'infortunio e la Juventus, cosa sta succedendo

Calciomercato
Serie A
Roma
L. Pellegrini

Il prolungamento del capitano romanista sembrava imminente già qualche settimana fa, ma non è ancora arrivato: il motivo e cosa può accadere ora.

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Se n'è andato quasi un mese dal fatidico 30 giugno, il giorno che segna lo spartiacque tra la condizione di calciatore sotto contratto e quella di svincolato. E Lorenzo Pellegrini non ha ancora rinnovato con la Roma.

Ciò significa solo una cosa: che il trequartista romano è da diverse settimane senza squadra. E che non sa ancora quale maglia indosserà nella prossima stagione: se quella della Roma oppure un'altra.

E dire che il rinnovo del contratto con i giallorossi sembrava cosa fatta già a giugno, prima di una frenata che, di fatto, si è protratta fino a oggi. Ma che cosa sta succedendo? Le ragioni e cosa può accadere ora.


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  • SI TRATTA

    Come rivelato venerdì da Il Tempo, in realtà negli ultimi giorni un avvicinamento sostanziale sembra esserci stato. Tanto che il futuro di Pellegrini si è tinto di un giallo e rosso un pochino più marcati di quanto non fossero nei giorni precedenti.

    Due anni di contratto, dunque fino al 30 giugno del 2028, con opzione per una terza stagione: questa è la durata che potrebbe avere il nuovo vincolo di Pellegrini con la Roma.

    A meno di sorprese, dunque, la trattativa tra Pellegrini e la Roma dovrebbe arrivare a un finale felice. Anche se piuttosto sudato.

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  • VOLONTÀ COMUNE

    La preferenza di Pellegrini, del resto, è nota da tempo: quella di proseguire la propria esperienza alla Roma, nonostante le critiche che il tifo giallorosso gli ha rivolto nel corso degli ultimi anni.

    Volontà che combacia con quella di Gian Piero Gasperini, il suo allenatore. L'ex atalantino ha spinto affinché non solo lui, ma anche Paulo Dybala e Zeki Celik, rimanessero alla Roma. Con l'argentino la missione è andata a buon termine; con il turco, che alla fine si è trasferito alla Juventus, no.

    Non solo: anche i compagni storici di Pellegrini stanno facendo il tifo per il prolungamento del compagno del giocatore romano. Bryan Cristante, dopo l'amichevole contro il Trastevere, lo ha spiegato senza troppi giri di parole.

    "L’ho sentito, lo aspettiamo a braccia aperte e speriamo che torni in gruppo il prima possibile", ha detto il centrocampista di Gasperini.

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  • Pellegrini Roma Pisa Serie AGetty Images

    L'INFORTUNIO

    E allora perché tutto sta andando così per le lunghe? Perché quando si rinnova un contratto si deve trovare la quadra su cifre e durata, innanzitutto. E qui non sta andando diversamente, anche se il cuore di Pellegrini batte per la Roma.

    Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, però, anche l'infortunio che il trequartista ha rimediato ad aprile contro il Pisa ha avuto il proprio peso. La Roma non avrebbe accelerato anche per questo motivo, considerando come il giocatore non abbia ancora recuperato pienamente da quel guaio fisico.

    "Tra stop, ricadute e consulti medici - scrive il quotidiano - sono trascorsi più di 100 giorni durante i quali la situazione precaria del contratto se ne è aggiunta un’altra, di natura fisica, non meno seria da gestire. Oggi, anche se firmasse, Lorenzo non potrebbe allenarsi. Ed è anche per questa ragione che a Trigoria nessuno sembra avere particolare fretta".

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  • LE VOCI SULLA JUVENTUS

    In mezzo si sono messe anche le voci sulla Juventus, che dopo Celik ha pensato proprio a Pellegrini sempre a parametro zero. Anche se Lorenzo e Luciano Spalletti si sono solo incrociati nei rispettivi anni alla Roma, senza mai lavorare insieme.

    In realtà, Pellegrini ha deciso di non accettare la corte dei bianconeri, che prontamente l'hanno lasciato da parte. Il giocatore, per il quale si era parlato anche di fantomatiche visite mediche a Forte dei Marmi, non raggiungerà dunque Celik a Torino.

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  • Pellegrini Roma esultanzaGetty Images

    QUESTIONE DI ORE?

    Il rinnovo di Pellegrini con la Roma, insomma, a meno di clamorosi dietrofront si farà. Ci sta volendo parecchio, la trattativa si sta rivelando meno semplice di quanto si potesse pensare, ma una schiarita c'è stata e dovrebbe portare a breve alla classica fumata bianca. Questione di giorni, forse di ore. Nonostante l'infortunio, nonostante la Juventus, nonostante tutto.

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