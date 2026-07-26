Lorenzo Pellegrini e un rinnovo che tarda: tra l'offerta della Roma, l'infortunio e la Juventus, cosa sta succedendo

E allora perché tutto sta andando così per le lunghe? Perché quando si rinnova un contratto si deve trovare la quadra su cifre e durata, innanzitutto. E qui non sta andando diversamente, anche se il cuore di Pellegrini batte per la Roma.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, però, anche l'infortunio che il trequartista ha rimediato ad aprile contro il Pisa ha avuto il proprio peso. La Roma non avrebbe accelerato anche per questo motivo, considerando come il giocatore non abbia ancora recuperato pienamente da quel guaio fisico.

"Tra stop, ricadute e consulti medici - scrive il quotidiano - sono trascorsi più di 100 giorni durante i quali la situazione precaria del contratto se ne è aggiunta un’altra, di natura fisica, non meno seria da gestire. Oggi, anche se firmasse, Lorenzo non potrebbe allenarsi. Ed è anche per questa ragione che a Trigoria nessuno sembra avere particolare fretta".