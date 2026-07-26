Lorenzo Pellegrini e un rinnovo che tarda: tra l'offerta della Roma, l'infortunio e la Juventus, cosa sta succedendo

Se n'è andato quasi un mese dal fatidico 30 giugno, il giorno che segna lo spartiacque tra la condizione di calciatore sotto contratto e quella di svincolato. E Lorenzo Pellegrini non ha ancora rinnovato con la Roma.
Ciò significa solo una cosa: che il trequartista romano è da diverse settimane senza squadra. E che non sa ancora quale maglia indosserà nella prossima stagione: se quella della Roma oppure un'altra.
E dire che il rinnovo del contratto con i giallorossi sembrava cosa fatta già a giugno, prima di una frenata che, di fatto, si è protratta fino a oggi. Ma che cosa sta succedendo? Le ragioni e cosa può accadere ora.
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