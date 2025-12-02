Lookman si è ripreso l'Atalanta ma Palladino lo perderà per la Coppa d'Africa: per quanto tempo non ci sarà il nigeriano

L'Atalanta sembra stia tornando a fare l'Atalanta degli ultimi anni e dietro questa svolta, oltre ovviamente al cambio di guida tecnica con l'arrivo di Raffaele Palladino al posto di Ivan Juric, c'è il "ritorno" di Ademola Lookman ad un certo livello.
Sicuramente i due aspetti non sono casuali e scollegati; il cambio allenatore ha senza dubbio inciso nel rivedere l'attaccante nigeriano in fiducia e pronto a fare la differenza come spesso era riuscito nelle stagioni passate.
Il peccato però per Palladino e la Dea è che proprio ora che Lookman è di nuovo ai suoi livelli lo perderanno nel giro di poche settimane. Il classe 1997 sarà impegnato in Coppa d'Africa.