Lookman si è ripreso l'Atalanta ma Palladino lo perderà per la Coppa d'Africa: per quanto tempo non ci sarà il nigeriano

Tra i meriti di Palladino in queste prime settimane alla guida dell'Atalanta c'è l'essere riuscito ad "entrare" nella testa di Lookman motivandolo e facendogli ritrovare la fiducia: "Con Ademola ho parlato individualmente e ci siamo capiti subito, io e lui abbiamo lo stesso obiettivo, fare grande l'Atalanta", ha rivelato il tecnico.

Prima ancora degli aspetti di campo, considerando anche il poco tempo avuto e le tante partite dei nerazzurri che limitano gli allenamenti, Palladino ha fatto un lavoro mentale su questa squadra, troppo lontana rispetto a quella degli ultimi anni. E una delle priorità del tecnico era ritrovare il vero Lookman; obiettivo che è solo all'inizio ma già sulla buona strada di essere raggiunto.