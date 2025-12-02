Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTAAFP
Andrea Ajello

Lookman si è ripreso l'Atalanta ma Palladino lo perderà per la Coppa d'Africa: per quanto tempo non ci sarà il nigeriano

Ademola Lookman ha iniziato un nuovo capitolo all'Atalanta dopo quest'estate e i mesi complicati con Juric: ora è di nuovo protagonista ma a dicembre partirà per la Coppa d'Africa.

Pubblicità

L'Atalanta sembra stia tornando a fare l'Atalanta degli ultimi anni e dietro questa svolta, oltre ovviamente al cambio di guida tecnica con l'arrivo di Raffaele Palladino al posto di Ivan Juric, c'è il "ritorno" di Ademola Lookman ad un certo livello. 

Sicuramente i due aspetti non sono casuali e scollegati; il cambio allenatore ha senza dubbio inciso nel rivedere l'attaccante nigeriano in fiducia e pronto a fare la differenza come spesso era riuscito nelle stagioni passate. 

Il peccato però per Palladino e la Dea è che proprio ora che Lookman è di nuovo ai suoi livelli lo perderanno nel giro di poche settimane. Il classe 1997 sarà impegnato in Coppa d'Africa. 

  • GIÀ DOPPIATI I GOAL FATTI CON JURIC

    Per capire come ci sia stata una vera svolta nel rendimento di Lookman basterebbe soffermarsi al numero di goal fatti. Uno solo con Juric in 10 partite tra campionato e Champions, già due, il doppio, in tre gare con Palladino in panchina. 

    Dopo la grande notte di Champions in Germania contro l'Eintracht Francoforte, in cui Lookman ha trascinato l'Atalanta con un goal e un assist, è arrivata la rete della continuità nell'ultima di campionato contro la Fiorentina. 

    • Pubblicità

  • IL "DISCORSO" CON PALLADINO

    Tra i meriti di Palladino in queste prime settimane alla guida dell'Atalanta c'è l'essere riuscito ad "entrare" nella testa di Lookman motivandolo e facendogli ritrovare la fiducia: "Con Ademola ho parlato individualmente e ci siamo capiti subito, io e lui abbiamo lo stesso obiettivo, fare grande l'Atalanta", ha rivelato il tecnico. 

    Prima ancora degli aspetti di campo, considerando anche il poco tempo avuto e le tante partite dei nerazzurri che limitano gli allenamenti, Palladino ha fatto un lavoro mentale su questa squadra, troppo lontana rispetto a quella degli ultimi anni. E una delle priorità del tecnico era ritrovare il vero Lookman; obiettivo che è solo all'inizio ma già sulla buona strada di essere raggiunto. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LOOKMAN IN COPPA D'AFRICA

    Non sarà molto felice quindi Palladino di doverne fare a meno per via della Coppa d'Africa, competizione a cui Lookman parteciperà con la Nigeria e sarà per lui, come per tutta la sua Nazionale, un modo per riscattarsi dalla delusione di non essersi qualificato al Mondiale. 

    Il nigeriano deve rispondere alla convocazione entro il 15 dicembre; Lookman però ha già deciso che arriverà all'ultimo proprio per essere a disposizione dell'Atalanta il più possibile.

    Lookman sarà presente con il Genoa in Coppa Italia, poi con Verona, Chelsea (in Champions) e giocherà l'ultima partita del 2025 con il club il 13 dicembre in casa con il Cagliari. 

  • QUANTE PARTITE SALTA LOOKMAN PER LA COPPA D'AFRICA?

    La gara d'esordio per Lookman in Coppa d'Africa sarà il 23 dicembre; il girone si concluderà a fine anno ma andando avanti il giocatore potrebbe tornare nella seconda metà di gennaio.

    Sicuramente il nigeriano salterà la trasferta di Genova e la gara casalinga contro l'Inter (28 dicembre). Poi dipenderà da quanto andrà avanti nella competizione la Nigeria. Il 3 gennaio ci sarà Atalanta-Roma, poi pochi giorni dopo la trasferta con il Bologna, tutte gare quindi delicate per la squadra di Palladino che potrebbe sfruttare per avvicinarsi alle prime posizioni. 

    Nella peggiore delle ipotesi, ovvero se la Nigeria andasse fino in finale, l'Atalanta non avrebbe il suo top player per 6/7 partite.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN