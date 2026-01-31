Goal.com
Ademola Lookman AtalantaGetty Images
Leonardo Gualano

Lookman salterà Como-Atalanta: trattativa con corso con l’Atletico Madrid

Ademola Lookman è al centro di un nuovo caso di mercato: dopo il Fenerbahçe si fa avanti con insistenza l’Atletico Madrid.

Come già accaduto la scorsa estate, quando è stato ad un passo da un trasferimento all’Inter che poi non si è concretizzato, Ademola Lookman si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel corso di questa sessione di calciomercato.

L’attaccante dell’Atalanta, infatti, nel corso degli ultimi giorni soprattutto, è stato al centro di alcune voci che lo vorrebbero nel mirino di alcuni club europei.

Per lui si è parlato con insistenza del Fenerbahçe, ma anche dell’Atletico Madrid, e proprio quanto sta accadendo avrà ripercussioni immediate sul suo campionato.

Secondo quanto riportato infatti da ‘Sky Sport’, Lookman non sarà a disposizione di Palladino per la prossima sfida con il Como.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-ATHLETIC BILBAOAFP

    NON CONVOCATO PER COMO-ATALANTA

    L’Atalanta sarà protagonista, nel ventitreesimo turno di campionato, sul campo del Como per una sfida che metterà in palio punti importanti in ottica europea.

    Ebbene, secondo quanto riportato da ‘Sky’, Lookman non sarà convocato e quindi non sarà della partita.

  • PER MOTIVI DI MERCATO

    Lookman ha svolto l’ultima seduta di allenamento non in gruppo.

    Ha lavorato da solo a Zingonia e non allo stadio insieme al resto della squadra, poiché al momento non totalmente focalizzato sull’Atalanta.

    Da qui la decisione di non convocarlo per, secondo quanto riportato da ‘Sky’, motivi di mercato.

  • Lookman AtalantaGetty Images

    LA TRATTATIVA CON IL FENERBAHÇE

    Quello di Lookman è un nome che negli ultimi giorni è stato accostato soprattutto al Fenerbahçe.

    Il club turco si è fatto avanti con un’offerta ufficiale, ma la trattativa ha subito uno stop definitivo nelle scorse ore, a causa del mancato accordo sui termini di pagamento e sulle garanzie bancarie.

  • C’È ANCHE L’ATLETICO MADRID

    Sulle tracce di Ademola Lookman c’è anche un altro club: l’Atletico Madrid.

    Secondo quanto riportato da ‘Sky’, l’Atalanta ha trovato un accordo con il club spagnolo, ma l’attaccante non ha ancora aperto al trasferimento.

