Lookman salterà Como-Atalanta: trattativa con corso con l’Atletico Madrid

Come già accaduto la scorsa estate, quando è stato ad un passo da un trasferimento all’Inter che poi non si è concretizzato, Ademola Lookman si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel corso di questa sessione di calciomercato.

L’attaccante dell’Atalanta, infatti, nel corso degli ultimi giorni soprattutto, è stato al centro di alcune voci che lo vorrebbero nel mirino di alcuni club europei.

Per lui si è parlato con insistenza del Fenerbahçe, ma anche dell’Atletico Madrid, e proprio quanto sta accadendo avrà ripercussioni immediate sul suo campionato.

Secondo quanto riportato infatti da ‘Sky Sport’, Lookman non sarà a disposizione di Palladino per la prossima sfida con il Como.