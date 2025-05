Lookman in dubbio per Atalanta-Roma: infiammazione al tendine per l'attaccante, le sue condizioni

Si ferma Ademola Lookman che ha lavorato a parte a causa di un problema al tendine d'Achille: ci sarà contro la Roma?

A chiudere la terz'ultima giornata di Serie A ci sarà la sfida tra l'Atalanta e la Roma; in palio punti importanti per la qualificazione in Champions League.

Arrivano notizie non positive per Gian Piero Gasperini visto che si è fermato Ademola Lookman nell'ultimo allenamento dei nerazzurri, a tre giorni dalla sfida contro i giallorossi.

Per l'attaccante nigeriano un problema al tendine d'Achille che lo ha costretto a non allenarsi con il resto dei compagni. Lookman riuscirà ad esserci lunedì contro la Roma o Gasperini dovrà sostituire uno dei suoi prezzi pregiati? Cosa filtra sulle sue condizioni.