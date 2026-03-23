Locatelli torna a parlare dopo il rigore sbagliato: il messaggio del capitano della Juventus prima di Italia-Irlanda del Nord

Uno dei protagonisti più positivi della stagione della Juventus è stato senza dubbio Manuel Locatelli.
Nonostante un’annata complicata per i bianconeri, il classe 1998 è apparso quasi sempre tra i migliori in campo, riconquistando così un posto stabile in Italia.
L’avvicinamento alla decisiva settimana con gli Azzurri, però, è stato sfortunato: decisivo il rigore fallito nei minuti finali contro il Sassuolo, che avrebbe potuto regalare i tre punti alla sua squadra.
Dopo due giorni di silenzio, il centrocampista è tornato a parlare attraverso i propri profili social: "Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e daremo tutto quello che abbiamo per riuscirci".