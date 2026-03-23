Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
LocatelliGetty Images
Michael Baldoin

Locatelli torna a parlare dopo il rigore sbagliato: il messaggio del capitano della Juventus prima di Italia-Irlanda del Nord

Il centrocampista bianconero è tornato a parlare dopo l'errore dal dischetto contro il Sassuolo: "Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità: l’unico modo per reagire a un errore è lavorare ancora più duramente".

Pubblicità

Uno dei protagonisti più positivi della stagione della Juventus è stato senza dubbio Manuel Locatelli.

Nonostante un’annata complicata per i bianconeri, il classe 1998 è apparso quasi sempre tra i migliori in campo, riconquistando così un posto stabile in Italia.

L’avvicinamento alla decisiva settimana con gli Azzurri, però, è stato sfortunato: decisivo il rigore fallito nei minuti finali contro il Sassuolo, che avrebbe potuto regalare i tre punti alla sua squadra.

Dopo due giorni di silenzio, il centrocampista è tornato a parlare attraverso i propri profili social: "Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e daremo tutto quello che abbiamo per riuscirci".

  • IL MESSAGGIO DI LOCATELLI

    "Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire a un errore è lavorare ancora più duramente.
    Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e daremo tutto quello che abbiamo per riuscirci.
    Concentrati e uniti!
    Forza Azzurri"

    • Pubblicità

  • L'IMPORTANZA DI CANCELLARE SUBITO L'EPISODIO: TESTA AL MONDIALE

    Locatelli avrà ora il compito di lasciarsi alle spalle l’episodio di sabato contro il Sassuolo per concentrarsi sulle sfide che lo attendono con l’Italia.

    Una stagione di alto livello, infatti, non può e non deve essere macchiata da un errore dal dischetto, anche perché Gattuso continua ad avere grande fiducia in lui.

    Insieme a Barella e Tonali, il giocatore della Juventus fa infatti parte del centrocampo ideale che dovrebbe scendere in campo contro l’Irlanda del Nord, con l’obiettivo - in caso di esito positivo - di essere riproposto anche nell’eventuale finalissima di martedì.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 10 GIORNI CON FOCUS SULL'ITALIA, POI SARÀ TOUR DE FORCE CON LA JUVENTUS

    Prima due, si spera, importantissimi impegni con la Italia, poi un finale di stagione decisivo con la Juventus.

    Ora la concentrazione di Locatelli deve essere necessariamente rivolta agli impegni con gli Azzurri, ma una volta superati il focus tornerà inevitabilmente sull’obiettivo Champions League.

    La lotta con Como e Roma è più avvincente che mai e obbligherà i bianconeri a sbagliare il meno possibile nelle ultime otto settimane che li separano dal termine del campionato.

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia crest
Italia
ITA
Irlanda del Nord crest
Irlanda del Nord
IRN