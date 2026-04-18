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Manuel Locatelli JuventusGetty Images
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Locatelli rinnova e guarda al futuro: "La Juventus deve vincere, è quello che tutti ci aspettiamo"

Serie A
Juventus
M. Locatelli
Juventus vs Bologna
Bologna

Niente conferenza stampa per Spalletti: al posto del tecnico della Juventus si è presentato ai microfoni Manuel Locatelli.

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Chance enorme per la Juventus, impegnata domani sera all'Allianz Stadium contro il Bologna nel 33° turno di Serie A.

Con una vittoria i bianconeri consoliderebbero il quarto posto e volerebbero a +5 sul Como, sconfitto al 'Mapei Stadium' dal Sassuolo; sarebbe un segnale inequivocabile anche nei confronti della Roma, di scena stasera all'Olimpico al cospetto dell'Atalanta.

Niente conferenza stampa della vigilia per Luciano Spalletti: a rispondere alle domande dei giornalisti è stato Manuel Locatelli, fresco di rinnovo del contratto.

  • IL RICORDO DI MANNINGER

    Locatelli ha esordito davanti ai microfoni parlando di Alex Manninger, ex portiere della Juventus tragicamente scomparso qualche giorno fa in seguito a un incidente stradale:

    "Ci tenevo a ricordarlo, purtroppo è successa questa tragedia. Da bambino che guardava la Juventus mi ricordo di lui, me ne hanno parlato benissimo come persona. Ci ricorderemo per sempre di Manninger".

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  • IL RINNOVO CON LA JUVE

    "Mi sono chiesto cosa potessi dire da capitano, dopo il rinnovo" le parole di Locatelli a proposito del prolungamento. "La risposta è quella di qualsiasi bambino che tifa Juve e gli viene chiesto se vuole diventare un giorno capitano".

    "Per noi a volte è difficile trovare le parole, viviamo tantissimo di emozioni. Sono momenti felicissimi, per me è l'ennesimo sogno che realizzo, di cui provo una grandissima responsabilità, perché devo ripagare la fiducia di tutti".

    "Questa fiducia la noto nelle persone con cui parlo sul campo e vivo questo con spirito e responsabilità".

    "Un anno alla Juve sono 7 da un'altra parte, per tutto ciò che comporta di pressioni. Sarebbe bellissimo passare 9 anni qui, ma pensare il futuro non ha senso".

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  • LA PARTITA CON IL BOLOGNA

    Battendo il Bologna la Juventus si avvicinerebbe al ritorno in Champions League:

    "In questo periodo tutte le partite diventano fondamentali. Dobbiamo pensare solo a noi, ci siamo preparati per vincere contro il Bologna. Uno dei miei sogni è alzare il trofeo con la maglia che amo. Sono passati giocatori forti da qui e ci sono anche adesso, probabilmente in questi anni abbiamo pagato un po' di inesperienza. Dobbiamo tornare a vincere, è quello che tutti ci aspettiamo".

  • IL RAPPORTO CON SPALLETTI

    Quando è arrivato Spalletti sembrava che Locatelli potesse partire, considerato un rapporto non proprio idilliaco ai tempi dell'Italia:

    "Quando eravamo in Nazionale, non ci conoscevamo tanto bene. Nella Juventus mi sono messo a sua disposizione, era l'unica cosa da fare. Lui mi ha parlato il primo giorno nel suo ufficio ed è stato bello. Mi ha detto che apprezzava quello che facevo alla Juve, che mi chiedeva cose diverse. Mi ha mostrato subito fiducia".

    Locatelli è anche passato dai fischi, che oramai appartengono al passato:

    "La cosa più importante che ho imparato è reagire. Tutti sanno che ho vissuto momenti difficili quando la gente mi fischiava, ma io ero sempre disponibile, mi sono messo in discussione e quando uno dà tutto è la cosa più importante".

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