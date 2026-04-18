Locatelli rinnova e guarda al futuro: "La Juventus deve vincere, è quello che tutti ci aspettiamo"

Chance enorme per la Juventus, impegnata domani sera all'Allianz Stadium contro il Bologna nel 33° turno di Serie A.
Con una vittoria i bianconeri consoliderebbero il quarto posto e volerebbero a +5 sul Como, sconfitto al 'Mapei Stadium' dal Sassuolo; sarebbe un segnale inequivocabile anche nei confronti della Roma, di scena stasera all'Olimpico al cospetto dell'Atalanta.
Niente conferenza stampa della vigilia per Luciano Spalletti: a rispondere alle domande dei giornalisti è stato Manuel Locatelli, fresco di rinnovo del contratto.