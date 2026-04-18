Locatelli rinnova e guarda al futuro: "La Juventus deve vincere, è quello che tutti ci aspettiamo"

Quando è arrivato Spalletti sembrava che Locatelli potesse partire, considerato un rapporto non proprio idilliaco ai tempi dell'Italia:

"Quando eravamo in Nazionale, non ci conoscevamo tanto bene. Nella Juventus mi sono messo a sua disposizione, era l'unica cosa da fare. Lui mi ha parlato il primo giorno nel suo ufficio ed è stato bello. Mi ha detto che apprezzava quello che facevo alla Juve, che mi chiedeva cose diverse. Mi ha mostrato subito fiducia".

Locatelli è anche passato dai fischi, che oramai appartengono al passato:

"La cosa più importante che ho imparato è reagire. Tutti sanno che ho vissuto momenti difficili quando la gente mi fischiava, ma io ero sempre disponibile, mi sono messo in discussione e quando uno dà tutto è la cosa più importante".