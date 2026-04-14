Locatelli rinnova con la Juventus, ci siamo: manca poco all'ufficialità del nuovo accordo

Se ne parla da qualche mese, ora il rinnovo di Manuel Locatelli è in fase di definizione. Il capitano della Juventus proseguirà con i bianconeri ancora a lungo, con l'ufficialità del prolungamento contrattuale che dovrebbe arrivare a breve.

L'attuale contratto del centrocampista, ex Sassuolo, scade nel 2028, mentre il nuovo accordo lo vedrà in bianconero almeno fino al 2030. Per Locatelli ci sarà anche un adeguamento che porterà il capitano della Juventus a guadagnare oltre 4 milioni.

In attesa di capire se l'anno prossimo sarà Champions League, la Juventus si sta concentrando su tutti i rinnovi più importanti: dopo quelli di Yildiz, McKennie e Spalletti sarà la volta di Locatelli, altro perno essenziale per la squadra guidata dal tecnico toscano in futuro.