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Francesco Schirru

Locatelli rinnova con la Juventus, ci siamo: manca poco all'ufficialità del nuovo accordo

Calciomercato
M. Locatelli
Juventus

Rinnovo contrattuale in fase di definizione, la Juventus continua a concentrarsi sul prolungamento dei propri giocatori simbolo.

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Se ne parla da qualche mese, ora il rinnovo di Manuel Locatelli è in fase di definizione. Il capitano della Juventus proseguirà con i bianconeri ancora a lungo, con l'ufficialità del prolungamento contrattuale che dovrebbe arrivare a breve.

L'attuale contratto del centrocampista, ex Sassuolo, scade nel 2028, mentre il nuovo accordo lo vedrà in bianconero almeno fino al 2030. Per Locatelli ci sarà anche un adeguamento che porterà il capitano della Juventus a guadagnare oltre 4 milioni.

In attesa di capire se l'anno prossimo sarà Champions League, la Juventus si sta concentrando su tutti i rinnovi più importanti: dopo quelli di Yildiz, McKennie e Spalletti sarà la volta di Locatelli, altro perno essenziale per la squadra guidata dal tecnico toscano in futuro.

  • UN ALTRO QUADRIENNIO

    Arrivato alla Juventus nel 2021, Locatelli potrebbe dunque rimanere in bianconero per un decennio, andando a rappresentare uno dei giocatori più importanti del periodo, sia per la fascia da capitano sul braccio, sia per il numero di gare a Torino.

    Da quando è sbarcato a Torino, Locatelli ha messo insieme 224 presenze con 9 goal totali, 3 dei quali nell'attuale annata.

    L'arrivo di Spalletti poneva diversi dubbi sul suo futuro considerando la mancata convocazione dello stesso agli ultimi Europei, in cui l'Italia è stata guidata dall'attuale tecnico bianconero. Dubbi spazzati rapidamente dal tecnico, che si fida ciecamente del classe 1998.

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