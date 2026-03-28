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Manuel Locatelli ItalyGetty Images
Claudio D'Amato

Locatelli più forte delle critiche: rigenerato da Spalletti alla Juventus, cervello dell'Italia di Gattuso

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La stagione di Manuel Locatelli, al netto del rigore sbagliato col Sassuolo, dall'arrivo di Spalletti alla Juve ha fatto registrare una crescita che ha portato anche Gattuso ad affidargli le chiavi dell'Italia.

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Malelingue messe a tacere, blackout silenziati, crescita costante.

Manuel Locatelli sta impennando la propria stagione, forte delle 'cure' Spalletti (con cui le distanze nate con la mancata convocazione per Euro 2024 sono state cancellate) e Gattuso che lo hanno reso centrale sia alla Juventus che in Nazionale.

Le critiche troppo spesso eccessive sono controbilanciate da un rendimento positivo che, al netto del penalty fallito sabato scorso col Sassuolo, gli sta consentendo di prendersi le chiavi bianconere ed azzurre.

  • PIÙ FORTE DELLE CRITICHE

    Al primo passaggio a vuoto Locatelli viene travolto dai giudizi negativi: è successo anche a ridosso della sosta, col rigore calciato male che ha impedito a Madama di battere i neroverdi facendolo finire seduta stante sul banco degli imputati.

    Spalletti lo ha difeso, lui si è scusato via social, ma a fronte di un errore appare altrettanto un errore offuscare i progressi di questi mesi, che possono essere correlati alla personalità sfoderata a Venezia dagli 11 metri che ha riportato la Juve in Champions l'anno scorso, nonché alle ottime prove in appuntamenti clou del 2025/2026 come contro la Roma all'Olimpico e il Galatasaray allo Stadium.

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  • CERVELLO DELL'ITAL-GATTUSO

    Non è un caso se anche Gattuso, nel momento cruciale della nostra storia recente, ha affidato proprio a Locatelli la regia dell'Italia: piazzato in mezzo a Barella e Tonali, il bianconero - seppur Ringhio abbia evidenziato come nel primo tempo si sia schiacciato troppo - ha guadagnato una sufficienza piena, lottando ed uscendo con qualità da situazioni rese complicate dalle aggressioni degli irlandesi.


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  • GLI ELOGI DI RINGHIO

    "Sta facendo molto bene - aveva confermato il ct alla vigilia della semifinale Playoff di Bergamo - è qui perché è cresciuto, sta giocando con grandi qualità fisiche e tecniche. I rigori li hanno sbagliati anche i big, ci sta, ovvio che ci rimani male, ma sono contento perché si è ritrovato, ha molta fiducia e può darci una grandissima mano".


  • COSTANZA E CARATTERE, ORA "UNA GRANDE FINALE"

    In molti sottolineano come alla Juve occorra un costruttore di gioco, ridimensionando il lavoro svolto da chi in mezzo al campo offre trame e recupera palloni: sentenze esagerate coperte da un trend verso l'alto, a cui Manuel sta unendo quella dose di personalità necessaria per occupare caselle di prestigio sia a Torino che quando c'è da indossare la maglia azzurra.


    "Dovremo fare una grande finale", ha detto dopo Italia-Irlanda del Nord: in Bosnia, nell'inferno di Zenica, per sfatare il tabù Mondiale servirà anche il miglior Loca.

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