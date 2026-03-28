Locatelli più forte delle critiche: rigenerato da Spalletti alla Juventus, cervello dell'Italia di Gattuso

Malelingue messe a tacere, blackout silenziati, crescita costante.
Manuel Locatelli sta impennando la propria stagione, forte delle 'cure' Spalletti (con cui le distanze nate con la mancata convocazione per Euro 2024 sono state cancellate) e Gattuso che lo hanno reso centrale sia alla Juventus che in Nazionale.
Le critiche troppo spesso eccessive sono controbilanciate da un rendimento positivo che, al netto del penalty fallito sabato scorso col Sassuolo, gli sta consentendo di prendersi le chiavi bianconere ed azzurre.