Locatelli più forte delle critiche: rigenerato da Spalletti alla Juventus, cervello dell'Italia di Gattuso

"Sta facendo molto bene - aveva confermato il ct alla vigilia della semifinale Playoff di Bergamo - è qui perché è cresciuto, sta giocando con grandi qualità fisiche e tecniche. I rigori li hanno sbagliati anche i big, ci sta, ovvio che ci rimani male, ma sono contento perché si è ritrovato, ha molta fiducia e può darci una grandissima mano".



