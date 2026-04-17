Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Manuel Locatelli Juventus rinnovo 2030 GFXGOAL
Michael Baldoin

Locatelli rinnova con la Juventus, è ufficiale: le cifre e la durata del nuovo contratto

Calciomercato
Juventus
M. Locatelli

Dopo Yildiz, McKennie e Spalletti, la Juventus rinnova il contratto anche del suo capitano: le cifre e la durata del nuovo accordo.

Pubblicità

Era nell’aria da tempo, ma ora è anche ufficiale: Manuel Locatelli ha rinnovato il suo contratto con la Juventus.

L’ex centrocampista del Sassuolo, che aveva l’accordo in scadenza nel giugno 2028, ha convinto la dirigenza bianconera, che ha deciso di muoversi in anticipo per prolungare e rivedere il precedente contratto.

Prosegue così il progetto di costruzione del futuro della Vecchia Signora che, dopo Kenan Yildiz, Weston McKennie e Luciano Spalletti, mette al sicuro anche un altro tassello importante della propria rosa.

  • L'ANNUNCIO DELLA JUVENTUS

    La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità: è ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2030.

    «La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino. La mia famiglia è tutta juventina, siamo sempre stati bianconeri. Per me essere qui è una doppia emozione perché arrivo in un Club fortissimo e importantissimo». Così, a fine agosto 2021, Locatelli si presentava - emozionato e determinato - in conferenza stampa.

    Da quel giorno Manuel di strada ne ha percorsa tanta, riuscendo fin da subito a conquistare spazio e fiducia, diventando stagione dopo stagione un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Oggi, con 224 presenze, 9 gol e 17 assist, il suo percorso racconta di crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa.

    Il suo legame con questi colori va oltre il campo. Tifoso bianconero sin da bambino, ora capitano, Manuel ha sempre vissuto la Juventus come un sogno da realizzare e difendere, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un’occasione per dimostrare il proprio attaccamento.

    «Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus – ha voluto sottolineare Damien Comolli, CEO di Juventus –.  Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva».

    • Pubblicità

  • LA DURATA DEL NUOVO CONTRATTO

    Locatelli ha firmato un contratto quadriennale con la Juventus, che sostituisce il precedente accordo in scadenza a giugno 2028.

    Il capitano bianconero vestirà dunque la maglia della Vecchia Signora fino all’estate del 2030.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'INGAGGIO: QUANTO GUADAGNA LOCATELLI?

    Non solo un prolungamento in termini temporali, ma anche un adeguamento economico.

    Locatelli passa infatti da un ingaggio di circa tre milioni di euro netti a stagione a uno da quattro milioni.

    Un aumento significativo, ma che rientra pienamente nei parametri economici fissati dalla Juventus per la ricostruzione della squadra.

  • I NUMERI DI LOCATELLI CON LA JUVENTUS

    Locatelli è alla sua quinta stagione con la maglia della Juventus.

    Dal suo arrivo a Torino nell’estate del 2021, il classe 1998 ha collezionato oltre 200 presenze in tutte le competizioni, arricchite da nove goal e 17 assist.

    In bianconero ha conquistato un solo trofeo: la Coppa Italia 2023/24, vinta con Massimiliano Allegri in panchina grazie al successo in finale contro l’Atalanta.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Bologna crest
Bologna
BOL