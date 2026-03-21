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Locatelli JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Locatelli e un errore dal dischetto che pesa tanto: la Juventus butta via due punti, ma non aveva mai sbagliato un rigore in A

La Juventus non riesce ad andare oltre all'1-1 interno contro il Sassuolo: Locatelli, nel finale, non ha trasformato il rigore della possibile vittoria.

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Un pareggio interno contro il Sassuolo che lascia l'amaro in bocca e che, soprattutto, rischia di rendere più in salita la strada che porta a quello che è diventato il vero obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus fallisce l'occasione di riportarsi, almeno per una notte, da sola al quarto posto e lo fa nella maniera forse più dolorosa possibile.

Non solo, infatti, è riuscita a concretizzare una sola delle tante occasioni da rete create, ma soprattutto, all'86', ha fallito, con Manuel Locatelli, un calcio di rigore che avrebbe potuto regalare tre punti pesantissimi.

Ai bianconeri ora non resta che seguire da spettatori interessati Como-Pisa e vedere cosa dirà la classifica alla fine del trentesimo turno: nel peggiore dei casi, i punti di distacco dal quarto posto saranno tre.

  • LocatelliGetty Images

    IL RIGORE DI LOCATELLI

    La Juventus, la grande occasione per segnare il goal del 2-1 che, con ogni probabilità, avrebbe chiuso definitivamente i giochi, l'ha avuta all'86'.


    Il direttore di gara, Marchetti, dopo un on field review, ha deciso di assegnare un calcio di rigore a favore dei bianconeri dopo un tocco di braccio di Idzes in area a seguito di un colpo di testa di Dusan Vlahovic.


    Della battuta dal dischetto si è subito incaricato Manuel Locatelli che, però, ha calciato nel peggior modo possibile. Il capitano della Juventus, infatti, non è riuscito ad angolare il tiro, tanto che Muric è riuscito addirittura a bloccarlo a terra.


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  • NON ERA L'UNICO RIGORISTA IN CAMPO

    Locatelli si è preso la responsabilità di calciare un rigore dal peso specifico elevatissimo e lo ha fatto nonostante in quel momento non fosse l'unico rigorista bianconero in campo.


    Tra le opzioni della Juventus c'erano anche altri due giocatori che, nel corso di questo campionato, si erano incaricati di battute dal dischetto: Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, che era da poco entrato in campo e che si era guadagnato il penalty.


    In realtà non ci sono mai stati dubbi su chi fosse il rigorista incaricato, visto che Locatelli ha subito fatto suo il pallone, senza che i compagni avessero nulla da obiettare.


    "Locatelli è venuto e mi ha detto che se la sentiva di batterlo - ha spiegato Luciano Spalletti dopo la gara a 'DAZN' - Erano in due o tre che volevano calciare, ma lui è il rigorista e va bene così. I rigori si possono anche sbagliare".

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  • UNO SPECIALISTA DAL DISCHETTO

    La decisione di far calciare il rigore a Manuel Locatelli è stata naturale.

    Il capitano della Juventus, d'altronde, è un vero specialista in fatto di tiri dal dischetto. In questa stagione ne aveva già calciati due, uno in Coppa Italia contro la Cremonese ed uno contro il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League e, in entrambi i casi, aveva trovato la via della rete.

    C'è però un dato ancora più importante: Locatelli non aveva mai, di fatto, sbagliato un rigore in campionato. Con la maglia della Juventus ne aveva trasformati in totale tre, che si vanno ad aggiungere ai due in Serie A con la maglia proprio del Sassuolo.

    Viceversa, nel corso di questa stagione, Yildiz ne ha segnato uno contro l'Udinese e sbagliato un altro contro la Cremonese, mentre Vlahovic ne ha calciato uno solo, ancora contro l'Udinese a novembre, trovando il goal.

  • Jonathan David Juventus LecceGetty Images

    IL FATTORE RIGORI PER LA JUVENTUS

    In generale, quello fallito da Locatelli contro il Sassuolo è stato il terzo rigore non trasformato dalla Juventus in questo campionato.


    Un errore che è costato due punti, così come quello sbagliato da David ad inizio gennaio, ancora allo Stadium, ma contro il Lecce, in una partita che anche in quella occasione si chiuse sull'1-1.


    L'unico errore dal dischetto che non è pesato sul risultato finale è stato dunque proprio quello di Yildiz, visto che in quella occasione la Juventus riuscì ad imporsi per 5-0 sulla Cremonese.


    Nella classifica delle squadre meno precise dagli undici metri in questo campionato, la Juventus è al primo posto, al pari di Como e Genoa.

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