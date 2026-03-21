Locatelli si è preso la responsabilità di calciare un rigore dal peso specifico elevatissimo e lo ha fatto nonostante in quel momento non fosse l'unico rigorista bianconero in campo.





Tra le opzioni della Juventus c'erano anche altri due giocatori che, nel corso di questo campionato, si erano incaricati di battute dal dischetto: Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, che era da poco entrato in campo e che si era guadagnato il penalty.





In realtà non ci sono mai stati dubbi su chi fosse il rigorista incaricato, visto che Locatelli ha subito fatto suo il pallone, senza che i compagni avessero nulla da obiettare.





"Locatelli è venuto e mi ha detto che se la sentiva di batterlo - ha spiegato Luciano Spalletti dopo la gara a 'DAZN' - Erano in due o tre che volevano calciare, ma lui è il rigorista e va bene così. I rigori si possono anche sbagliare".