Un pareggio interno contro il Sassuolo che lascia l'amaro in bocca e che, soprattutto, rischia di rendere più in salita la strada che porta a quello che è diventato il vero obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.
La Juventus fallisce l'occasione di riportarsi, almeno per una notte, da sola al quarto posto e lo fa nella maniera forse più dolorosa possibile.
Non solo, infatti, è riuscita a concretizzare una sola delle tante occasioni da rete create, ma soprattutto, all'86', ha fallito, con Manuel Locatelli, un calcio di rigore che avrebbe potuto regalare tre punti pesantissimi.
Ai bianconeri ora non resta che seguire da spettatori interessati Como-Pisa e vedere cosa dirà la classifica alla fine del trentesimo turno: nel peggiore dei casi, i punti di distacco dal quarto posto saranno tre.