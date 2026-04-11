Locatelli e la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: "Mi ha sfondato, abbiamo deluso tutti"

I giorni passano, ma l'amarezza per l'ennesima mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali non accenna a diminuire.

Ancora una volta la nostra Nazionale vivrà una Campionato del Mondo da semplice spettatrice e la cosa ha fatto e sta facendo ovviamente male ai tanti appassionati nostrani.

A soffrire sono però anche i giocatori che non hanno raggiunto l'obiettivo e tra essi c'è anche Manuel Locatelli che, parlando ai microfoni di 'DAZN' dopo Atalanta-Juventus, ha parlato del momento che sta vivendo.