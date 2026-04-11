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Manuel Locatelli Atalanta JuventusGetty
Leonardo Gualano

Locatelli e la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: "Mi ha sfondato, abbiamo deluso tutti"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Juventus
Serie A

Manuel Locatelli torna sulla sconfitta dell'Italia contro la Bosnia: "E' stata una batosta, abbiamo deluso tutti".

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I giorni passano, ma l'amarezza per l'ennesima mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali non accenna a diminuire.

Ancora una volta la nostra Nazionale vivrà una Campionato del Mondo da semplice spettatrice e la cosa ha fatto e sta facendo ovviamente male ai tanti appassionati nostrani.

A soffrire sono però anche i giocatori che non hanno raggiunto l'obiettivo e tra essi c'è anche Manuel Locatelli che, parlando ai microfoni di 'DAZN' dopo Atalanta-Juventus, ha parlato del momento che sta vivendo.

  • "QUESTA COSA MI HA SFONDATO"

    "L'eliminazione dell'Italia? Questa cosa mi ha sfondato.

    Mi viene il magone perché la gente ci credeva, gli italiani ci credevano".


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  • "ABBIAMO DELUSO TUTTI"

    "Abbiamo emozioni anche noi ed è stata una batosta, abbiamo deluso tutti.

    Quando ci vediamo con gli altri, quasi ci vengono le lacrime agli occhi".

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  • "DOBBIAMO RIPARTIRE"

    "Il calcio è questo e noi, non so come, ma dobbiamo ripartire. Io continuerò sempre a dare quello che posso dare".

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