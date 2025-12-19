Lobotka faro, Politano certezza: tra rientri e correttivi il Napoli torna a girare

Con un paio di mosse, il Napoli si è riacceso.

Le due sconfitte di fila contro Benfica e Udinese avevano mostrato una squadra appiattita sotto il profilo delle energie, stanca soprattutto mentalmente: invece, in terra araba, Antonio Conte - al netto dell'uragano Hojlund e dei lampi di Neres - ha saputo trovare la chiave di volta per ravvivare gli azzurri.

Nella testa l'obiettivo Supercoppa è ben impresso e funge da traino emotivo con cui Hojlund e soci hanno mandato al tappeto il Milan e sono volati in finale: merito della scossa psicologica maturata in quel di Riyadh, ma anche dei correttivi apportati dall'allenatore salentino che tra ritorni eccellenti e ritocchi di carattere tattico si è messo alle spalle i passaggi a vuoti dell'ultima settimana.

Due nomi su tutti: Stanislav Lobotka e Matteo Politano, senatori di questa squadra e preziosissimi nell'imbrigliare il Diavolo. In che modo? Fornendo al Napoli il contributo al quale da tempo hanno abituato, unendo quantità e qualità.