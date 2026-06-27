Stanislav Lobotka alla Juventus e Federico Gatti al Napoli è un'idea di scambio che torna fra i rumors di mercato di queste ore. Lobotka, classe 1994, è in scadenza con i partenopei nel 2027 e il club di Aurelio De Laurentiis proverà a convincerlo a restare, rinnovando il contratto per non perderlo a parametro zero fra un anno. Il centrocampista slovacco è legato al Napoli da un contratto con scadenza e opzione per un’ulteriore stagione, mentre resta attiva una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida esclusivamente per il trasferimento all'estero. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno ci sarebbe pronto un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio e sarà lo stesso calciatore a dover decidere se restare o meno.
Lobotka alla Juventus con Gatti al Napoli, le voci sullo scambio: i costi dell'operazione e cosa può succedere
SPALLETTI CHIAMA LOBOTKA
Alla Juventus, Luciano Spalletti ha indicato Lobotka come la priorità per rinforzare il centrocampo bianconero, ed è anche per questo che il Napoli si è già attivato per blindare il regista slovacco proponendogli il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. L'allenatore toscano spinge per portarlo a Torino, sebbene dirigenza juventina non abbia ancora formulato un'offerta ufficiale agli azzurri. L'operazione è molto difficile a causa di due fattori: la volontà del Napoli di trattenere il calciatore e il fatto che la clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nell'accordo dello slovacco non è valida per l'Italia. La Juventus quindi per provare a regalare il classe 1994 a Spalletti dovrà mettere sul piatto una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro, oltre a conquistare la volontà del centrocampista.
GATTI CAMBIA IL DESTINO DI LOBOTKA?
Potrebbe cambiare qualcosa con l'eventuale inserimento di Federico Gatti nella trattativa? Di sicuro, resterebbe la volontà di De Laurentiis di non rinforzare una rivale come la Juventus. D'altro canto, è anche vero che Gatti, classe 1998, è un pallino del direttore sportivo del Napoli, ed ex Juve, Giovanni Manna, che è stato uno dei suoi principali promotori quando il ragazzo si è trasferito a Torino dal Frosinone. Dopo quattro anni in bianconero, con un bilancio di 136 presenze e 11 goal, Gatti è tornato di nuovo sotto i riflettori del mercato. La Juventus di Giovanni Carnevali sta cercando altri difensori, con Jhon Lucumì e Tarik Muharemović in testa alla lista dei desideri, e quindi è probabile che almeno uno fra Gatti, Kelly e Bremer lasci Torino. Gatti, in scadenza nel 2030 con la Juventus e valutato 25 milioni di euro, oltre che a Manna piace anche molto al nuovo allenatore del Napoli, quel Max Allegri che ha già allenato Gatti in bianconero.
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