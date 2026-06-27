Lobotka alla Juventus con Gatti al Napoli, le voci sullo scambio: i costi dell'operazione e cosa può succedere

Potrebbe cambiare qualcosa con l'eventuale inserimento di Federico Gatti nella trattativa? Di sicuro, resterebbe la volontà di De Laurentiis di non rinforzare una rivale come la Juventus. D'altro canto, è anche vero che Gatti, classe 1998, è un pallino del direttore sportivo del Napoli, ed ex Juve, Giovanni Manna, che è stato uno dei suoi principali promotori quando il ragazzo si è trasferito a Torino dal Frosinone. Dopo quattro anni in bianconero, con un bilancio di 136 presenze e 11 goal, Gatti è tornato di nuovo sotto i riflettori del mercato. La Juventus di Giovanni Carnevali sta cercando altri difensori, con Jhon Lucumì e Tarik Muharemović in testa alla lista dei desideri, e quindi è probabile che almeno uno fra Gatti, Kelly e Bremer lasci Torino. Gatti, in scadenza nel 2030 con la Juventus e valutato 25 milioni di euro, oltre che a Manna piace anche molto al nuovo allenatore del Napoli, quel Max Allegri che ha già allenato Gatti in bianconero.







