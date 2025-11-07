Lo switch di Zaniolo: "Ho trovato equilibrio fuori dal campo, sogno di giocare il Mondiale con l'Italia"

Un Nicolò Zaniolo 2.0.
Il fantasista dell'Udinese in bianconero ha ritrovato continuità d'impiego, di rendimento e soprattutto dal punto di vista fisico, gettandosi alle spalle i guai fisici che ne hanno condizionato l'ascesa.
Infortuni ma anche 'colpi di testa', che lo stesso ex della sfida che i friulani giocheranno domenica in casa della Roma ha ammesso si siano rivelati deleteri ai fini della crescita professionale.
Passato alle spalle, focus sul presente e sguardo proiettato al futuro: ecco cosa ha detto Zaniolo a 'Storie di Serie A', il format di Lega Serie A che dà voce ai protagonisti del grande calcio italiano, e che per alcune interviste esclusive, quest'anno vede anche il coinvolgimento editoriale di DAZN.
Il nuovo episodio, "Rivincita", sarà disponibile da sabato su DAZN e in rotazione su Radio TV Serie A, oltre che sul canale YouTube di Lega Serie A.