Nicolò Zaniolo UdineseDAZN
Claudio D'Amato

Lo switch di Zaniolo: "Ho trovato equilibrio fuori dal campo, sogno di giocare il Mondiale con l'Italia"

Nicolò Zaniolo tra campo e privato: "Prima cercavo la perfezione, ora stacco e mi dedico alla famiglia. Gattuso ha detto che le porte sono aperte, sogno il Mondiale. Gli infortuni momento buio, non rifarei mai l'esultanza di Roma-Atalanta all'Olimpico".

Un Nicolò Zaniolo 2.0.

Il fantasista dell'Udinese in bianconero ha ritrovato continuità d'impiego, di rendimento e soprattutto dal punto di vista fisico, gettandosi alle spalle i guai fisici che ne hanno condizionato l'ascesa.

Infortuni ma anche 'colpi di testa', che lo stesso ex della sfida che i friulani giocheranno domenica in casa della Roma ha ammesso si siano rivelati deleteri ai fini della crescita professionale.

Passato alle spalle, focus sul presente e sguardo proiettato al futuro: ecco cosa ha detto Zaniolo a 'Storie di Serie A', il format di Lega Serie A che dà voce ai protagonisti del grande calcio italiano, e che per alcune interviste esclusive, quest'anno vede anche il coinvolgimento editoriale di DAZN.

Il nuovo episodio, "Rivincita", sarà disponibile da sabato su DAZN e in rotazione su Radio TV Serie A, oltre che sul canale YouTube di Lega Serie A.

  • "CERCAVO LA PERFEZIONE, ORA HO EQUILIBRIO EXTRA-CAMPO"

    "Sono più sereno, nel passato rincorrevo sempre, cercavo la perfezione e di strafare, ora ho trovato un equilibrio fuori dal campo che mi permette di essere tranquillo. Ho una famiglia stupenda che mi fa staccare la testa dal campo. Vai in campo, giochi bene e giochi male, se tuo figlio ti sorride passa tutto. Riesco a staccare, mi dedico alla mia famiglia".

  • "SOGNO IL MONDIALE"

    "Sogno di giocare il Mondiale con l’Italia, chiunque ti risponderebbe di sì. Non deve essere un chiodo fisso, il mio focus dev’essere ogni giorno in campo con l’Udinese. Gattuso ha detto che le porte sono aperte a tutti, devo continuare a fare quello che sto facendo e sogno di giocare il Mondiale, una competizione in cui tutti i tifosi sono uniti".

  • "DOPO LA DOPPIETTA AL PORTO NIENTE PIÙ PIEDI PER TERRA"

    "Quando sei giovane vieni catapultato nel mondo dei grandi, fai le prime buone prestazioni. Ti senti più di quello che sei. Dopo una doppietta contro il Porto agli ottavi di Champions League non ti senti più i piedi per terra, e questo è uno sbaglio che un ragazzo non deve fare, ma è difficile tenere i piedi per terra".

    "Bisogna avere un cerchio di persone che stanno con te non per convenienza, ma perché ti vogliono bene".

    "Il consiglio che posso dare a Camarda e Pio Esposito è che sono dei grandi calciatori, devono stare con le persone che gli vogliono bene veramente e di fidarsi di quelle persone".

  • "GLI INFORTUNI MOMENTO BUIO"

    "A Roma mi sono rotto il ginocchio contro la Juve all’Olimpico, è stata una bella botta. Dopo essermi ripreso, mi sono rotto il ginocchio sinistro, non volevo operarmi, ero bloccato mentalmente. Poi, ho metabolizzato la cosa, sono stato fermo un intero anno e poi sono tornato ed ero diverso".

    "Mi sento maturato e cresciuto. Gli infortuni sono un momento buio che però vanno presi con positività per uscirne al meglio".

  • "NON RIFAREI L'ESULTANZA IN ROMA-ATALANTA"

    "Roma? La mia ragazza e mio figlio sono di Roma, non rifarei l’esultanza con l’Atalanta all’Olimpico e chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti chiamati in causa. Nella vita si sbaglia e non sai mai cosa potrà succedere".

