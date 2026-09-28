Lo strano caso di Tomori al Milan: reintegrato ma mai utilizzato da Amorim, cosa può succedere dopo la sosta e sul mercato di gennaio

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Quello di Fikayo Tomori è stato uno dei casi dell'estate rossonera.
Il difensore inglese, infatti, dopo essere stato messo inizialmente fuori rosa dal Milan aveva ottenuto l'inatteso reintegro.
Ma in questo avvio di stagione non ha ancora mai trovato spazio con Amorim che gli ha preferito tutti gli altri difensori, compreso Terracciano.
Una situazione che in parte, forse, potrebbe cambiare dopo la sosta anche a causa del fittissimo calendario che attende il Milan.