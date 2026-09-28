Lo strano caso di Tomori al Milan: reintegrato ma mai utilizzato da Amorim, cosa può succedere dopo la sosta e sul mercato di gennaio

Il difensore inglese, come detto sopra, durante l'estate era stato messo fuori rosa dal Milan insieme ad altri giocatori come Santiago Gimenez e Youssouf Fofana.

La volontà del club rossonero era quella di spingere Tomori a trovare una nuova sistemazione prima della fine del mercato. Cosa che però non si è verificata.

A quel punto, un po' a sorpresa, il Milan anche a causa dell'infortunio occorso a Gabbia proprio negli ultimi giorni di trattative ha deciso di reintegrare il difensore inserendolo anche nella lista presentata all'UEFA per l'Europa League.

Tomori insomma ad oggi è a tutti gli effetti un giocatore a completa disposizione di Ruben Amorim, che di lui ha detto: "Guardando il nostro calendario, ci attende un ciclo con quattro partite nell'arco di soli dieci giorni, quindi dovevamo tutelarci: ci siamo semplicemente messi al sicuro.

In più, Tomori si stava già allenando bene, è in un'ottima condizione fisica, vanta esperienza e conosce già il nostro ambiente. La scelta migliore per il gruppo era reinserire Tomori in rosa, ed è stata una decisione tecnica e tattica del tutto naturale".