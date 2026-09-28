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Lelio Donato

Lo strano caso di Tomori al Milan: reintegrato ma mai utilizzato da Amorim, cosa può succedere dopo la sosta e sul mercato di gennaio

Serie A
Milan

Il difensore inglese è stato reintegrato nell'ultimo giorno di mercato ma finora non è mai sceso in campo. Amorim potrebbe utilizzare Tomori nelle prossime settimane, l'addio al Milan però sembra solo rimandato di qualche mese.

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Quello di Fikayo Tomori è stato uno dei casi dell'estate rossonera.

Il difensore inglese, infatti, dopo essere stato messo inizialmente fuori rosa dal Milan aveva ottenuto l'inatteso reintegro.

Ma in questo avvio di stagione non ha ancora mai trovato spazio con Amorim che gli ha preferito tutti gli altri difensori, compreso Terracciano.

Una situazione che in parte, forse, potrebbe cambiare dopo la sosta anche a causa del fittissimo calendario che attende il Milan.

  • TOMORI FUORI ROSA E REINTEGRATO: IL MOTIVO

    Il difensore inglese, come detto sopra, durante l'estate era stato messo fuori rosa dal Milan insieme ad altri giocatori come Santiago Gimenez e Youssouf Fofana.

    La volontà del club rossonero era quella di spingere Tomori a trovare una nuova sistemazione prima della fine del mercato. Cosa che però non si è verificata.

    A quel punto, un po' a sorpresa, il Milan anche a causa dell'infortunio occorso a Gabbia proprio negli ultimi giorni di trattative ha deciso di reintegrare il difensore inserendolo anche nella lista presentata all'UEFA per l'Europa League.

    Tomori insomma ad oggi è a tutti gli effetti un giocatore a completa disposizione di Ruben Amorim, che di lui ha detto: "Guardando il nostro calendario, ci attende un ciclo con quattro partite nell'arco di soli dieci giorni, quindi dovevamo tutelarci: ci siamo semplicemente messi al sicuro.

    In più, Tomori si stava già allenando bene, è in un'ottima condizione fisica, vanta esperienza e conosce già il nostro ambiente. La scelta migliore per il gruppo era reinserire Tomori in rosa, ed è stata una decisione tecnica e tattica del tutto naturale". 

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  • ZERO PRESENZE IN STAGIONE

    Parole che sembravano poter aprire uno spiraglio alla possibilità di rivedere Tomori in campo con la maglia del Milan.

    In realtà, nonostante l'infortunio di Gabbia e le evidenti difficoltà difensiva palesate dalla squadra rossonera, Amorim non ha mai puntato sull'inglese.

    Tomori è uno dei pochissimi giocatori del Milan ancora fermo a quota zero presenze ufficiali seppure sempre regolarmente convocato.

    Amorim, ad esempio, contro il Benfica in Europa League ha preferito schierare Filippo Terracciano piuttosto che l'inglese.

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  • OCCASIONE DOPO LA SOSTA?

    Come anticipato dallo stesso Amorim al momento del reintegro, Tomori potrebbe comunque tornare utile da qui a gennaio.

    Il Milan ad esempio dopo la lunga sosta giocherà qualcosa come sette partite in appena trenta giorni tra campionato e coppe.

    Un vero e proprio tour de force che sembra l'occasione giusta per rivedere in campo il difensore inglese, anche perché di alternative in difesa non ce ne sono moltissime.

    Visto che, in estate, alla fine non è arrivato un altro centrale e anche il giovane Diawara finora non ha convinto Amorim.

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  • ADDIO RIMANDATO

    La sensazione, in ogni caso, è che la storia di Tomori al Milan sia arrivata ai titoli di coda.

    Il contratto del difensore col club rossonero d'altronde scade il 30 giugno 2027 e non sembra esserci alcun margine per un eventuale rinnovo.

    Tomori dunque potrebbe lasciare il Milan già a gennaio o al più tardi la prossima estate a parametro zero.

    L'ipotesi più probabile è che il centrale rossonero trovi una nuova sistemazione in Inghilterra dove sarebbe tornato molto volentieri già quest'anno.

    Il Milan, tramite l'eventuale cessione di Tomori a gennaio, si libererebbe inoltre di un ingaggio particolarmente pesante e magari potrebbe tornare sul mercato per regalare ad Amorim quel centrale che non è arrivato in estate.

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