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Simone Inzaghi Al HilalGetty Images
Stefano Silvestri

Lo strano caso di Simone Inzaghi all'Al Hilal: ha perso una partita su 45, ma sta per perdere il campionato

1ª Divisione
Al Hilal
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S. Inzaghi

Da quando è arrivato in Arabia Saudita, l'ex allenatore dell'Inter è stato battuto solo dal Fluminense al Mondiale per Club e in campionato non ha mai perso. Ma in vetta a +5 c'è l'Al Nassr.

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Simone Inzaghi che arriva fino in fondo e vince non è una novità: è già accaduto all'Inter. Ma anche Simone Inzaghi che arriva fino in fondo e non vince non è una novità: pure questo è già accaduto all'Inter.

Quel che è successo in Serie A nel 2022 e nel 2025, quando i nerazzurri hanno chiuso al secondo posto rispettivamente dietro a Milan e Napoli, rischia ora di ripetersi all'Al Hilal. Ovvero la squadra che Inzaghi guida ormai da quasi un anno, ovvero da quando ha lasciato Milano e la Serie A per andare a caccia di una nuova avventura.

Dov'è la stranezza? Soprattutto nel fatto che Inzaghi, all'Al Hilal, non ha praticamente mai perso. E anche così sta per farsi sfuggire dalle mani il titolo nazionale.

  • UN KO IN 45 PARTITE

    Quel "praticamente" sta nell'unica sconfitta che Inzaghi ha rimediato da allenatore dell'Al Hilal dall'inizio della propria esperienza saudita. Proprio così: l'ex tecnico dell'Inter ha perso una sola volta dopo l'addio all'Inter.

    45 sono le partite disputate dall'Al Hilal in tutte le competizioni da giugno 2026 a oggi: le vittorie ottenute nel periodo sono addirittura 32, i pareggi 12. E poi c'è quell'unica sconfitta, una piccolissima macchia in un percorso quasi immacolato.

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  • L'ELIMINAZIONE COL FLUMINENSE

    Il ko in questione è arrivato dopo pochissime settimane dall'arrivo di Inzaghi: al Mondiale per Club disputato la scorsa estate negli Stati Uniti. Ma non contro il Real Madrid o il Manchester City, entrambi fermati dall'Al Hilal: contro il Fluminense.

    Il 4 luglio 2025, a Orlando, Marcos Leonardo non è bastato: il brasiliano ha firmato la rete del momentaneo 1-1, ma prima di lui Martinelli aveva trovato il primo vantaggio per il Flu e in seguito Hercules avrebbe piazzato il graffio del definitivo 2-1, portando il Tricolor in semifinale contro il Chelsea.

    Delusione per l'Al Hilal, eliminato dai quarti di finale. E delusione enorme per Inzaghi, che sperava di piazzarsi nella Top 4 del torneo. Non sapeva, Simone, che da quel momento non avrebbe più conosciuto la sconfitta.

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  • MA IN CAMPIONATO È SECONDO

    La stranezza è che l'Al Hilal, in tutto questo, non sta comandando la Saudi League: in vetta c'è l'Al Nassr, che ha cinque punti di vantaggio (73 contro 68) proprio sulla formazione di Inzaghi con sei giornate ancora da giocare.

    A differenza dei rivali, che in 28 giornate hanno collezionato 20 vittorie e 8 pareggi, la squadra di Cristiano Ronaldo qualche partita l'ha persa: tre, per la precisione. Ma ha vinto di più (24 volte), e questo sta facendo tutta la differenza del mondo.

  • LO SCONTRO DIRETTO

    I destini del campionato, in un senso o nell'altro, si decideranno tra meno di un mese: alla terzultima giornata andrà in scena proprio lo scontro diretto tra Al Nassr e Al Hilal. Si giocherà il 7 maggio in casa della capolista, che potrebbe anche permettersi due risultati su tre. Mentre Inzaghi, stando così le cose, potrà solo vincere per evitare che la striscia d'imbattibilità si trasformi in qualcosa di effimero.

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