Lo strano caso di Simone Inzaghi all'Al Hilal: ha perso una partita su 45, ma sta per perdere il campionato

Simone Inzaghi che arriva fino in fondo e vince non è una novità: è già accaduto all'Inter. Ma anche Simone Inzaghi che arriva fino in fondo e non vince non è una novità: pure questo è già accaduto all'Inter.

Quel che è successo in Serie A nel 2022 e nel 2025, quando i nerazzurri hanno chiuso al secondo posto rispettivamente dietro a Milan e Napoli, rischia ora di ripetersi all'Al Hilal. Ovvero la squadra che Inzaghi guida ormai da quasi un anno, ovvero da quando ha lasciato Milano e la Serie A per andare a caccia di una nuova avventura.

Dov'è la stranezza? Soprattutto nel fatto che Inzaghi, all'Al Hilal, non ha praticamente mai perso. E anche così sta per farsi sfuggire dalle mani il titolo nazionale.