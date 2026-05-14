Lo strano caso di Akanji: da obiettivo mercato del Milan a colonna portante del doblete dell’Inter

L’ora delle celebrazioni è scoccata in casa Inter. La stagione nerazzurra si è colorata ieri sera di un altro trionfo, quello di Roma in Coppa Italia. Un successo, un trofeo, che fanno coppia con lo Scudetto conquistato da Chivu e compagni dieci giorni fa.

E dunque l’attenzione è ora su quelli che sono stati i protagonisti di questa storia, fra cui Manuel Akanji, che dell’Inter di Chivu è diventato immediatamente un leader tecnico.

Lo svizzero è stato imprescindibile, fornendo all’allenatore ex Parma un giocatore difensivo duttile, esperto e costantemente affidabile. E dire che, in realtà, il suo futuro sarebbe potuto anche essere sull’altra sponda del Naviglio.