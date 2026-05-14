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SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Lo strano caso di Akanji: da obiettivo mercato del Milan a colonna portante del doblete dell’Inter

Inter
M. Akanji

Il difensore ex City era in cima alla lista di Allegri per i rossoneri. Poi l’Inter è stata più pratica nel portarlo in nerazzurro: investimento pienamente ripagato.

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L’ora delle celebrazioni è scoccata in casa Inter. La stagione nerazzurra si è colorata ieri sera di un altro trionfo, quello di Roma in Coppa Italia. Un successo, un trofeo, che fanno coppia con lo Scudetto conquistato da Chivu e compagni dieci giorni fa.

E dunque l’attenzione è ora su quelli che sono stati i protagonisti di questa storia, fra cui Manuel Akanji, che dell’Inter di Chivu è diventato immediatamente un leader tecnico.

Lo svizzero è stato imprescindibile, fornendo all’allenatore ex Parma un giocatore difensivo duttile, esperto e costantemente affidabile. E dire che, in realtà, il suo futuro sarebbe potuto anche essere sull’altra sponda del Naviglio.

  • SLIDING DOORS

    Nell’estate scorsa, infatti, Akanji era un obiettivo concreto di mercato del Milan. I rossoneri avevano bisogno di un centrale da affidare ad Allegri, l’ex Manchester City rappresentava il profilo più credibile in termini di qualità e prezzo. E invece lo scatto decisivo lo fece l’Inter, portandolo ad Appiano Gentile e soffiandolo al Diavolo.

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  • LA CENTRALITÀ DI AKANJI

    Akanji si è dimostrato forte, affidabile, costante. Ha giocato una stagione top, con un solo vero errore (in Champions contro il Bodo Glimt, ma quando ormai i discorsi qualificazione erano segnati. Akanji, inoltre, continua a dimostrare un grande feeling con le Coppe nazionali: ieri è arrivata quella italiana, in cui ha giocato una finale maestosa, in precedenza aveva vinto anche DFB Pokal, FA Cup e Coupe de Suisse.

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  • I NUMERI DI AKANJI

    Il difensore elvetico ha completato una grande annata in nerazzurro. Ha giocato 45 partite, di cui 33 in campionato, 10 in Champions League e 2 in Coppa Italia: un totale di oltre 3700 minuti che lo rendono il giocatore di movimento più utilizzato da Chivu.

  • AKANJI VERRÀ RISCATTATO DALL’INTER?

    Akanji è già stato riscattato dall’Inter. La vittoria dello Scudetto ha fatto scattare l’opzione automatica di acquisto da parte dei nerazzurri, con il versamento di 15 milioni di euro nelle casse dal Manchester City. Lo svizzero avrà un contratto fino al giugno 2028, rappresentando una certezza anche per l’inter che verrà.

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