Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-SPORTING-BODOE GLIMTAFP
Alessandro De Felice

Lo Sporting ribalta il Bodo/Glimt con una rimonta leggendaria: dallo 0-3 al 5-0, i norvegesi fuori dopo aver eliminato l’Inter

Dal 3-0 dell’andata al 5-0 al ritorno dopo i tempi supplementari: i portoghesi ribaltano tutto e volano ai quarti, fuori i norvegesi dopo aver eliminato l’Inter.

Pubblicità

Si interrompe all’Estádio José de Alvalade la favola europea del Bodo/Glimt, protagonista di un cammino sorprendente culminato anche con l’eliminazione dell’Inter. 

Lo Sporting riesce dove i nerazzurri avevano fallito: ribalta il 3-0 subito in Norvegia e travolge i norvegesi con un clamoroso 5-0 casalingo, conquistando l’accesso ai quarti di finale di Champions League. 

I biancoverdi attendono ora la vincente tra Arsenal e Bayer Leverkusen per conoscere il prossimo avversario.

  • DOMINIO SPORTING E RIMONTA

    Lo Sporting guidato da Rui Borges parte con un’intensità altissima e domina il primo tempo, trovando il vantaggio con Inacio di testa.

    Il Bodo/Glimt, irriconoscibile rispetto alla gara d’andata e alle precedenti sfide contro l’Inter, fatica a reagire e subisce l’iniziativa costante dei padroni di casa.

    Nella ripresa, l’assedio continua e al 61’ Pedro Goncalves firma il 2-0, riaprendo definitivamente il discorso qualificazione. La pressione dello Sporting non cala e i norvegesi restano in balia degli avversari.

    La svolta decisiva arriva al 77’, quando lo Sporting trova il rigore che vale il 3-0 e completa una rimonta fino a quel momento impensabile. 

    • Pubblicità

  • IL CROLLO DEL BODO/GLIMT

    Da quel momento il Bodo/Glimt crolla psicologicamente, incapace di rientrare in partita dopo aver visto svanire il largo vantaggio costruito all’andata.

    La squadra norvegese non riesce mai a ritrovare lo spirito e l’organizzazione mostrati nelle precedenti uscite europee, subendo completamente il ritmo e l’aggressività dei portoghesi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SUPPLEMENTARI E GOLEADA

    Nei tempi supplementari arriva la rete che completa la rimonta storica: Araujo segna il 4-0 al secondo minuto, chiudendo di fatto il discorso qualificazione. 

    Il Bodo/Glimt accusa il colpo e nel finale incassa anche il definitivo 5-0 firmato da Rafael Nel, al suo esordio nella massima competizione europea.

  • RIMONTA STORICA

    Lo Sporting Lisbona centra una clamorosa rimonta: dallo 0-3 di Bodo al 5-0 che vale il pass per i quarti di finale.

    Si tratta soltanto della quattordicesima volta nella storia della Champions League in cui una squadra riesce a ribaltare uno svantaggio di tre o più goal.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL BODO/GLIMT ELIMINATO

    Si chiude con una prestazione deludente e la meritata eliminazione il cammino del Bodo/Glimt in Champions League. Lo Sporting centra una clamorosa rimonta, obiettivo fallito dall’Inter, ribaltando lo svantaggio di tre reti dopo la gara d’andata.

    La formazione norvegese si è qualificata alla League Phase di Champions League dopo aver superato lo Sturm Graz nel doppio confronto, risultato costruito in casa con un netto 5-0 prima della sconfitta per 2-1 in trasferta.

    Poi il percorso nella fase campionato con un rendimento in crescendo: dopo il pari di Praga contro lo Slavia in extremis, quello contro il Tottenham e le sconfitte contro Galatasaray, Monaco e Juventus, sono arrivati tre risultati positivi: il pari a Dortmund e le vittorie contro ManchesterCity e Atletico Madrid.

    Nella fase a eliminazione diretta, il Bodo/Glimt si è imposto sia in casa che a San Siro contro l’Inter, prima della clamorosa rimonta subita contro lo Sporting e l’eliminazione.

Eliteserien
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Hamarkameratene crest
Hamarkameratene
H-K
Primeira Liga
Alverca crest
Alverca
ALV
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
0