Lo Sporting ribalta il Bodo/Glimt con una rimonta leggendaria: dallo 0-3 al 5-0, i norvegesi fuori dopo aver eliminato l’Inter

Si chiude con una prestazione deludente e la meritata eliminazione il cammino del Bodo/Glimt in Champions League. Lo Sporting centra una clamorosa rimonta, obiettivo fallito dall’Inter, ribaltando lo svantaggio di tre reti dopo la gara d’andata.

La formazione norvegese si è qualificata alla League Phase di Champions League dopo aver superato lo Sturm Graz nel doppio confronto, risultato costruito in casa con un netto 5-0 prima della sconfitta per 2-1 in trasferta.

Poi il percorso nella fase campionato con un rendimento in crescendo: dopo il pari di Praga contro lo Slavia in extremis, quello contro il Tottenham e le sconfitte contro Galatasaray, Monaco e Juventus, sono arrivati tre risultati positivi: il pari a Dortmund e le vittorie contro ManchesterCity e Atletico Madrid.

Nella fase a eliminazione diretta, il Bodo/Glimt si è imposto sia in casa che a San Siro contro l’Inter, prima della clamorosa rimonta subita contro lo Sporting e l’eliminazione.