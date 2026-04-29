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Lelio Donato

Lo spettacolo di PSG-Bayern Monaco due giorni dopo Milan-Juventus: l'abisso tecnico che separa la Champions League dalla Serie A

Champions League
Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
Bayern Monaco

Lo spettacolo offerto da PSG e Bayern Monaco nella semifinale d'andata di Champions League ha incantato tifosi, addetti ai lavori e perfino i giocatori in campo. Due giorni dopo uno dei più brutti Milan-Juventus di sempre il divario del nostro calcio è fin troppo evidente.

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"Ma è lo stesso sport?". Probabilmente è questa la domanda che molti si sono posti martedì sera davanti allo schermo durante PSG-Bayern Monaco.

Solo due giorni prima, infatti, a 'San Siro' era andato in scena uno dei Milan-Juventus più tristi che la storia del calcio italiano ricordi: zero goal, pochissime emozioni e tantissimi sbadigli.

L'andata della semifinale di Champions League ha riconciliato molti appassionati col calcio. Ricordando a tutti perché questo sport è così amato e cosa può regalare quando entrambe le squadre in campo ci provano sul serio a giocarsela.

Vero, la fase difensiva di PSG e Bayern Monaco non è stata perfetta. Ma nel calcio moderno, almeno a questi livelli, le partite le decino i campioni. Ovvero quelli che in Serie A non ci sono più da tempo.

  • LA SEMIFINALE PIÙ BELLA DI SEMPRE

    Quella andata in scena al 'Parco dei Principi' di Parigi è stata senza dubbio la semifinale di Champions League più bella di sempre.

    Continui capovolgimenti di fronte, occasioni da una parte e dall'altra, ritmi altissimi e un numero impressionante di giocate che hanno tenuti incollati al divano milioni di tifosi in tutta Europa.



    Alla fine il risultato dice 5-4 per il PSG, ma il Bayern Monaco resta in corsa per la finale in vista del ritorno. E intanto ad entrambe resta l'orgoglio per lo spettacolo offerto sul palcoscenico più importante.

    Non solo. Quella tra PSG e Bayern Monaco, come riporta Opta, è stata la semifinale di Champions League con più goal segnati in assoluto sia nel primo tempo (5) che nell'arco dei novanta minuti (9).


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  • IL CALCIO APPLAUDE

    Come dicevamo sopra non solo tifosi e addetti ai lavori, ma anche molti calciatori sono rimasti stregati dallo spettacolo di PSG-Bayern Monaco.

    Uno dei primi a commentare sui social la semifinale di Champions League è stato Erling Haaland. Il bomber del Manchester City in una storia ha postato un messaggio semplice quanto chiarissimo: "Questo è il calcio".

    Sulla stessa lunghezza d'onda anche Rafa Leao che sul suo account X ha commentato PSG-Bayern Monaco con una frase: "Il vero calcio".

    D'altronde anche Luis Enrique, uno che di belle partite ne ha vissute parecchie prima da giocatore e poi da allenatore, non ha dubbi: "È stata senza dubbio la migliore partita che ho visto da allenatore, senza dubbio. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo meritato di pareggiare e abbiamo meritato di perdere oggi. È stata una partita fantastica”.

    Kompany, seppure deluso per la sconfitta del suo Bayern, ha definito quanto visto "una partita per chi ama il calcio".

    Tra l'incredulità e l'entusiasmo anche coloro che questa partita l'hanno giocata, da Dembelé a Kane secondo il quale PSG-Bayern Monaco è stata "una partita folle".



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    E L'ITALIA RESTA A GUARDARE

    Di certo il livello tecnico visto al 'Parco dei Principi' sembra lontano anni luce non solo dal già citato Milan-Juventus, ma dal nostro campionato in generale.

    E d'altronde basterebbe chiedersi quale calciatore di Serie A oggi giocherebbe titolare in una tra PSG e Bayern Monaco. La risposta è semplice: nessuno.

    Non è un caso che il Napoli campione d'Italia in carica non sia neppure riuscito a qualificarsi per i playoff, mentre l'Inter che sta per festeggiare lo Scudetto è stata eliminata dai modesti norvegesi del Bodo/Glimt.

    Certo, i nerazzurri dodici mesi la finale di Champions League l'avevano raggiunta, seppure superando a fatica sia il Barcellona che il Bayern Monaco. Ma poi sono stati letteralmente spazzati via dal PSG con il risultato più ampio di sempre.

    Oltre all'evidente divario in termini di qualità tecnica, al nostro calcio mancano ritmo e coraggio, troppo abituati come siamo a fare i conti per raggiungere l'obiettivo minimo piuttosto che giocarsela sempre anche a costo di rischiare un 5-4.

  • L'ESEMPIO DI KVARATSKHELIA

    Poi ci sono quei giocatori che dall'Italia passano per poi esplodere definitivamente altrove, utilizzando la Serie A come trampolino di lancio verso la gloria.

    Il caso più eclatante è oggi Kvaratskhelia. Il georgiano al Napoli era un fattore, non c'è dubbio. Ma la versione che stiamo vedendo quest'anno al PSG è semplicemente devastante.

    I numeri, come sempre, in tal senso ci vengono in aiuto: undici goal segnati nelle ultime quindici partite di Champions League, a cui vano aggiunti cinque assist.

    Il bilancio di Kvaratskhelia da quando è atterrato a Parigi nel gennaio 2025 sale così a 26 reti e 17 assist in 75 presenze complessive. E la concreta possibilità di giocarsi la seconda finale di Champions League in pochi mesi.

    Ma cosa è cambiato rispetto ai tempi di Napoli? "Io penso che tecnicamente ero bravo anche a Napoli, sono migliorato invece molto in fase difensiva. Luis Enrique mi ha spronato parecchio. Con lui dobbiamo difendere come dei veri difensori" ha sottolineato Kvaratskhelia prima di PSG-Bayern Monaco.


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