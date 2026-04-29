Lo spettacolo di PSG-Bayern Monaco due giorni dopo Milan-Juventus: l'abisso tecnico che separa la Champions League dalla Serie A

"Ma è lo stesso sport?". Probabilmente è questa la domanda che molti si sono posti martedì sera davanti allo schermo durante PSG-Bayern Monaco.
Solo due giorni prima, infatti, a 'San Siro' era andato in scena uno dei Milan-Juventus più tristi che la storia del calcio italiano ricordi: zero goal, pochissime emozioni e tantissimi sbadigli.
L'andata della semifinale di Champions League ha riconciliato molti appassionati col calcio. Ricordando a tutti perché questo sport è così amato e cosa può regalare quando entrambe le squadre in campo ci provano sul serio a giocarsela.
Vero, la fase difensiva di PSG e Bayern Monaco non è stata perfetta. Ma nel calcio moderno, almeno a questi livelli, le partite le decino i campioni. Ovvero quelli che in Serie A non ci sono più da tempo.