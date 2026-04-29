Lo spettacolo di PSG-Bayern Monaco due giorni dopo Milan-Juventus: l'abisso tecnico che separa la Champions League dalla Serie A

Come dicevamo sopra non solo tifosi e addetti ai lavori, ma anche molti calciatori sono rimasti stregati dallo spettacolo di PSG-Bayern Monaco.

Uno dei primi a commentare sui social la semifinale di Champions League è stato Erling Haaland. Il bomber del Manchester City in una storia ha postato un messaggio semplice quanto chiarissimo: "Questo è il calcio".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Rafa Leao che sul suo account X ha commentato PSG-Bayern Monaco con una frase: "Il vero calcio".

D'altronde anche Luis Enrique, uno che di belle partite ne ha vissute parecchie prima da giocatore e poi da allenatore, non ha dubbi: "È stata senza dubbio la migliore partita che ho visto da allenatore, senza dubbio. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo meritato di pareggiare e abbiamo meritato di perdere oggi. È stata una partita fantastica”.

Kompany, seppure deluso per la sconfitta del suo Bayern, ha definito quanto visto "una partita per chi ama il calcio".

Tra l'incredulità e l'entusiasmo anche coloro che questa partita l'hanno giocata, da Dembelé a Kane secondo il quale PSG-Bayern Monaco è stata "una partita folle".







