Lo sfogo di Spalletti dopo la squalifica: "Io non ho fatto niente, niente, niente... chi parla di schiaffo dice il falso". Le novità di formazione, Gatti e Woltemade





"Nella Champions 2 ci sono squadre che la qualificazione l'hanno sfiorata di poco. L'allenatore del Celta è molto giovane e gli si fanno i complimenti perché ha fatto vedere che può mettere in campo una squadra con qualità. Non ci sarà nessuna possibilità di sbagliare perché i nostri momenti più deboli loro potrebbero sfruttarli. Serve essere tutti di livello e pretendere di essere da Juventus"