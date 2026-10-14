Lo sfogo di Spalletti dopo la squalifica: "Io non ho fatto niente, niente, niente... chi parla di schiaffo dice il falso". Le novità di formazione, Gatti e Woltemade

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara che vedrà i bianconeri affrontare il Celta Vigo nella seconda giornata della League Phase di Europa League.
Il tecnico toscano ha parlato apertamente di "Champions 2", una competizione dove, comunque, c'è l'ambizione di arrivare in fondo. Ci sarà tanto turnover, con Woltemade e Gatti citati fra quelli che scenderanno in campo, ma servirà, così come in campionato, più "veleno" nello sfruttare determinati momenti.