Lo sfogo di Spalletti con i giocatori, tensione alla Juventus: "Io resterò ma molti di voi andranno via"

La Gazzetta dello Sport scrive che negli ultimi giorni Spalletti ha parlato alla squadra in modo diretto e tutt'altro che morbido: "Ragazzi, cambiate passo! Io resterò qui, ma molti di voi andranno via".





Il tecnico toscano si è sfogato in generale, ma a restarci peggio sono stati i giocatori messi in vendita dal club, quelli che sanno di dover andare via entro la fine di questo mercato estivo. La lista dei calciatori in uscita dalla Continassa è lunga: dal portiere Michele Di Gregorio ai difensori Juan Cabal e Joao Mario, con Federico Gatti sempre in bilico dopo la tanta panchina degli scorsi mesi. E ancora: i centrocampisti Arthur e Adzic (richiesto dal Monza) fino ai vari Zhegrova, Milik e Openda. Quest'ultimo sembra ormai destinato al Lione.





Sabato, in occasione del secondo test stagionale sul campo dello Standard Liegi, ci saranno in campo soltanto tre titolari (Locatelli, Cambiaso, Kalulu) o al massimo quattro contando Kelly o Celik.

Khephren Thuram e Kenan Yildiz lavorano ancora a parte dopo gli acciacchi che ne hanno condizionato il finale di stagione. Weston McKennie, Gleison Bremer e Francisco Conceicao stanno ultimando le vacanze post Mondiali.



