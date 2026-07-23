Lo sfogo di Spalletti con i giocatori, tensione alla Juventus: "Io resterò ma molti di voi andranno via"

Il mercato della Juventus non decolla, così Luciano Spalletti inizia a perdere la pazienza e ad avere una certa fretta.
A un mese esatto dalla prima giornata di campionato in Serie A a Frosinone, finora gli unici nuovi arrivi sono l'attaccante Ekhator dal Genoa e il terzino Celik dalla Roma.
L'allenatore bianconero aspetta innanzitutto un portiere (Dibu Martinez, Vicario o Suzuki) e un centravanti fra Kolo Muani, Zirkzee, Pellegrino e Richarlison. Senza dimenticare il caso Vlahovic
Inoltre spera nell'arrivo dello svincolato Kessié a centrocampo e anche di un difensore mancino bravo nell'impostazione del gioco dal basso.