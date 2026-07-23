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Redazione Goal

Lo sfogo di Spalletti con i giocatori, tensione alla Juventus: "Io resterò ma molti di voi andranno via"

Serie A
Juventus
L. Spalletti

Mercato a rilento, l'allenatore bianconero è una furia.

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Il mercato della Juventus non decolla, così Luciano Spalletti inizia a perdere la pazienza e ad avere una certa fretta.


A un mese esatto dalla prima giornata di campionato in Serie A a Frosinone, finora gli unici nuovi arrivi sono l'attaccante Ekhator dal Genoa e il terzino Celik dalla Roma.


L'allenatore bianconero aspetta innanzitutto un portiere (Dibu Martinez, Vicario o Suzuki) e un centravanti fra Kolo Muani, Zirkzee, Pellegrino e Richarlison. Senza dimenticare il caso Vlahovic


Inoltre spera nell'arrivo dello svincolato Kessié a centrocampo e anche di un difensore mancino bravo nell'impostazione del gioco dal basso.


  • SPALLETTI SI SFOGA

    La Gazzetta dello Sport scrive che negli ultimi giorni Spalletti ha parlato alla squadra in modo diretto e tutt'altro che morbido: "Ragazzi, cambiate passo! Io resterò qui, ma molti di voi andranno via".


    Il tecnico toscano si è sfogato in generale, ma a restarci peggio sono stati i giocatori messi in vendita dal club, quelli che sanno di dover andare via entro la fine di questo mercato estivo. La lista dei calciatori in uscita dalla Continassa è lunga: dal portiere Michele Di Gregorio ai difensori Juan Cabal e Joao Mario, con Federico Gatti sempre in bilico dopo la tanta panchina degli scorsi mesi. E ancora: i centrocampisti Arthur e Adzic (richiesto dal Monza) fino ai vari Zhegrova, Milik e Openda. Quest'ultimo sembra ormai destinato al Lione.


    Sabato, in occasione del secondo test stagionale sul campo dello Standard Liegi, ci saranno in campo soltanto tre titolari (Locatelli, Cambiaso, Kalulu) o al massimo quattro contando Kelly o Celik.

    Khephren Thuram e Kenan Yildiz lavorano ancora a parte dopo gli acciacchi che ne hanno condizionato il finale di stagione. Weston McKennie, Gleison Bremer e Francisco Conceicao stanno ultimando le vacanze post Mondiali.


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