Nikita Contini
Stefano Silvestri

Lo sfogo di Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, su Instagram: "Che pagliacciata il calcio di oggi"

Poche ore dopo la sconfitta dei partenopei in casa dell'Atalanta, il portiere ha postato una story sul proprio account: "Che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri".

La sconfitta in casa dell'Atalanta, con tutto quello che è successo tra il rigore tolto a Hojlund ma soprattutto il goal annullato a Gutierrez, non è andata giù al Napoli. Non è andata giù al ds Manna, giunto a protestare in maniera veemente dopo la partita. Ma non solo.

A non aver digerito i fatti della New Balance Arena è stato anche Nikita Contini. Ovvero il terzo portiere azzurro, colui che ha il compito di completare la rosa alle spalle del titolare Milinkovic-Savic e del suo vice Meret.

Nella notte, Contini ha deciso di postare una story sul proprio profilo Instagram: così il portiere partenopeo ha dato libero sfogo ai propri pensieri su un tipo di calcio che sta faticando ad accettare.

  • "CHE PAGLIACCIATA IL CALCIO DI OGGI"

    "Pensiero notturno - ha scritto Contini su Instagram - Però... che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possono venire ovunque...

    E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare... e non poco...

    Ma che pagliacciata il calcio di oggi.

    O' pallon è 'na cosa seria! Altrimenti... meglio che ci diamo al ballo".

  • IL POST DI CONTINI

    Questa è la story postata da Contini su Instagram.

    Story Nikita ContiniInstagram

  • L'EPISODIO DEL GOAL ANNULLATO

    Il Napoli, con Contini seduto in panchina accanto ad Antonio Conte e alle altre seconde scelte della rosa azzurra, ha protestato in maniera veemente soprattutto per un episodio avvenuto nel secondo tempo: il goal del potenziale 2-0 annullato a Miguel Gutierrez.

    Lo spagnolo ha segnato dopo uno sfondamento sulla destra di Hojlund su Hien, azione che l'arbitro Chiffi ha giudicato irregolare: la rete è stata dunque convalidata per un presunto fallo commesso proprio dal danese sullo svedese.

    Fallo che in realtà, come documentato dalle immagini televisive e dai vari replay, non c'era. Da qui è nata la rabbia del Napoli, che ha contestato la decisione del VAR di non richiamare Chiffi al monitor per un on field review.

  • UNA SOLA PRESENZA COL NAPOLI

    Il trentenne Contini è un giocatore ormai "storico" del Napoli, con cui però non è quasi mai sceso in campo. Cresciuto nelle giovanili del club campano, dal 2015 in poi ha indossato una serie di maglie girovagando in prestito nelle categorie inferiori italiane: l'ultima la Reggina, nel 2023.

    Contini ha all'attivo una sola presenza con la maglia azzurra: è subentrato all'infortunato Meret in Napoli-Monza 0-0 del 29 dicembre 2023, giocando i minuti finali di quella gara. In questa stagione, come detto, è il terzo di Milinkovic-Savic e dello stesso Meret.

