Lo sfogo di Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, su Instagram: "Che pagliacciata il calcio di oggi"

La sconfitta in casa dell'Atalanta, con tutto quello che è successo tra il rigore tolto a Hojlund ma soprattutto il goal annullato a Gutierrez, non è andata giù al Napoli. Non è andata giù al ds Manna, giunto a protestare in maniera veemente dopo la partita. Ma non solo.

A non aver digerito i fatti della New Balance Arena è stato anche Nikita Contini. Ovvero il terzo portiere azzurro, colui che ha il compito di completare la rosa alle spalle del titolare Milinkovic-Savic e del suo vice Meret.

Nella notte, Contini ha deciso di postare una story sul proprio profilo Instagram: così il portiere partenopeo ha dato libero sfogo ai propri pensieri su un tipo di calcio che sta faticando ad accettare.