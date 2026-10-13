Lo sfogo di Allegri dopo Villarreal-Napoli: "In Italia è diventata quasi una vergogna saper difendere"

"Riflessioni? In questo momento della stagione bisogna trovare un po’ di equilibrio perché davanti creiamo molto ma questo fa sì che quando difendiamo concediamo abbastanza. Abbiamo avuto due volte la palla dello 0-2, e sul ribaltamento del fronte c’è stato l’errore. Dopo l’errore, che ci può stare in una partita, abbiamo smesso di giocare da squadra. Se sabato non andremo a Venezia con la giusta umiltà, è una partita dalla quale usciremo con le ossa rotte. Ci siamo un po’ allungati e abbiamo perso ordine ma abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiarla sul 2-1. Concediamo troppe occasioni ma anche sabato abbiamo sbagliato troppo e abbiamo regalato troppi tiri al Frosinone e questa è una cosa che è successa anche con Inter e Como. Anche sul 2-1 abbiamo commesso un grosso errore. Cambi? Non era facile, i ragazzi sono entrati bene in un momento difficile ma ci è sempre mancato qualcosa. Ci manca un po’ di equilibrio, non è possibile che appena perdiamo palla concediamo agli altri un tiro in porta. Le partite dove abbiamo avuto più equilibrio non abbiamo subito goal e non bisogna dimenticare che in Champions è più alto il livello. Gli errori tecnici ci stanno ma la cosa che non funziona è che non siamo sereni. L’inprevisto della partita va gestito, non può succedere che ci disuniamo in questo modo ogni volta e piano piano miglioreremo. Mancanza di equilibrio? Quando abbiamo la palla, possiamo migliorare senza dimenticare che per McTominay era la prima da titolare dopo due mesi. Neres e Lang hanno giocato da subentrati, ora rientreranno Olivera e Anguissa che non giocano da tanto. Dobbiamo stringere un po’ i denti, in questo momento la percezione è che in qualsiasi momento rischiamo di prendere goal”.