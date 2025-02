Liverpool vs Tottenham Hotspur

Ritorno della semifinale di Carabao Cup tra Liverpool e Tottenham: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Secondo atto di una delle due semifinali di Carabao Cup: il Liverpool cerca la rimonta contro il Tottenham.

1-0 in favore degli 'Spurs' nel match d'andata giocato a Londra: decisiva la rete di Bergvall che nel finale ha regalato la vittoria a Postecoglou.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere sempre aggiornati su Liverpool-Tottenham: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.